Cerbul de Aur 2019: O ediţie cu valori confirmate, dar şi cu surprize Dupa succesul de prestigiu si absolut meritat al lui Inis Neziri (Albania) de anul trecut, editie jubiliara si venita dupa o lunga pauza (9 ani), am vrut sa vedem ce surprize ne va oferi editia 2019. Organizarea a fost buna, in juriu au fost nume sonore (Vasile Sirli, presedinte al juriului, Viktor Lazlo – numele de scena al Soniei Dronier, cantareata franco-belgiana -, Erminio Sinni, Loredana Groza si Ricky Dandel), atmosfera a fost la inaltime. Fara indoiala, toate interpretarile au fost competitive, diferenta urmand sa fie facuta de acel ”strop de geniu” pe care l-au avut in plus unii concurenti,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

