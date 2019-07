Stiri pe aceeasi tema

- „Regina Youtube-ului” se pregatește de lansarea noului single ce se anunța a fi hit-ul verii 2019 din muzica de petrecere din Romania. Piesa vine la pachet cu un super-videoclip filmat in metropola turceasca, Istanbul. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iși surprinde…

- Dupa “Iar ea”, Rawanne revine cu un nou single, “Entirely”. Piesa este compusa de Tulea Danuț, Carina Olteanu, Bogdan Donosa și Aurelia Cobzaru, fiind produsa in studioul Blackjack Records, și beneficiaza și de un videoclip regizat de Andrei Goinea și filmat in Sibiu. “Am hotarat ca dupa o piesa in…

- Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, au implinit 7 ani de relație, dar inca simt fiorii de la inceputul relației. Sunt parinții unui baiețel frumos, Angelo Ioan, iar artista nu ezita sa ii faca declarații de dragoste in mod public soțului, așa cum a procedat și cu ocazia aniversarii a 7 ani de relație.…

- Dupa o cariera de 12 ani plini de lansari de piese despre cele mai profunde teme cu putința, de la dragoste, prietenie, dor sau casa, Smiley lanseaza “Song about nothing”, o piesa despre nimic, cu un clip filmat in Los Angeles, alaturi de versiunea sa 2D. „Ideea cantecului este de a face ceva din nimic.…

- No. 1 in 4 țari – Rusia, Belarus, Polonia și Turcia, cu succes pe radiourile din Romania și cu 18 milioane de vizualizari pe YouTube, piesa „Shadow” a lui Triplo Max se lanseaza acum și cu videoclip oficial. Triplo Max prefera anonimatul, dar prima lui piesa, Shadow, a explodat in peste 20 de țari din…

- Dupa colaborarea de succes pentru “I Need You”, Armin van Buuren și Garibay lanseaza o noua piesa ce combina stilurile pop și dance – “Phone Down”. Aceasta noua piesa te va duce cu gandul la zilele insorite de vara!

- Amir, singurul artist din Romania care canta in stil pop oriental, lanseaza Wasary, o piesa despre fuga dupa iluzii pe care o dedica familiei lui numeroase, impartite in mai multe colturi ale lumii pe care in vremurile acestea doar muzica si sentimentele o pot aduce impreuna. “Am scris aceasta piesa…