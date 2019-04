Celebrarea Sfintelor Paști în Biserica Millennium din Timișoara! Credincioșii romano-catolici au luat lumină Credincioșii romano-catolici au intrat cu lumina noua, binecuvantata, in biserica unde s-a intonat Praeconium-ul Pascal (Imnul bucuriei pascale). A urmat Liturghia Cuvantului, formata din mai multe lecturi si Pasalmi din Vechiul si Noul Testament, apoi Sfintirea Apei de Botez, innoirea Promisiunilor de la Botez si apoi Liturghia Euharistica, la sfarsitul careia se desfasoara Procesiunea de Inviere. Celebrant principal este Excelenta Sa Iosif Csaba Pal, episcop de Timisoara. Duminica, 21 aprilie, Excelenta Sa Iosif Csaba Pal, episcop de Timisoara va celebra in biserica parohiala din Timișoara… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seara de sambata, 9 martie, este dedicata heavy metalului local: trupa timișoreana Sanctuar va susține un concert la Clubul Capcana, iar invitații speciali ai evenimentului sunt aradenii de la trupa InRise. Sanctuar a aparut pe scena heavy metalului in anul 2004, iar in 2007 a reușit sa cucereasca…

- In saptamana 25 februarie – 1 martie 2019, Muntenegru gazduiește Campionatul European de Fotbal al preoților catolici. Din echipa Romaniei fac parte și trei preoți de Dieceza de Timișoara: preotul Nikola Laus, cancelar episcopal, preot Sima Mihai Milan, paroh al Parohiei Romano-Catolice din Slatina…

- Momentan, s-a luat o pauza in privința jucatorilor noi, singurul care iși pregatește actele pentru a fi transferat fiind Moisin. Varul lui Sorin Stratila a trecut, ieri, pe la club și este pe punctul de a semna cu UTA. In rest, Ionuț Popa este mulțumit de transferurile facute, mai ales ca nou-sosiții…

- Șoferul, polițist de frontiera de meserie, conducea in noaptea de sambata spre duminica pe raza localitații Utvin, chiar la intrarea in localitate. N-a vrut sa opreasca atunci cand polițiștii de la Rutiera i-au facut semn, iar oamenii legii au tras doua focuri de arma in plan vertical și unul…

- VREI UN LOC DE MUNCA STABIL? ANGAJAM STIVUITORISTI Beneficii: Conditii de munca la standarde Europene; Contract de munca pe perioada NEDETERMINATA; Pachet salarial atractiv; Tichete de masa: 15 Ron/tichet; Spor de noapte 25%; Prima de Craciun;…

- In tur, la Arad, oaspeții s-au impus cu scorurile de 10-8 și 8-4, la finalul turului acumuland șase succese. Prima runda din retur mai include jocurile: CSM Oradea – Rapid, Poli Cluj – Corona Sportul si Dinamo – Crisul Oradea, liderul neinvins, Steaua București, avand etapa libera, din pricina…

- Mai multe imagini cu arborii cioparțiți de drujbari in zona AEM au fost postate pe Facebook, iar cel care le-a facut publice acuza primaria de un „atentat la sanatatea publica”. „Daca toleram in continuare aceasta practica abuziva (ilegala), ne meritam soarta. Ceea ce se intampla in Timișoara,…

- „Am 43 de ani. Cand am fost la medic si mi-am facut un test mi-au spus ca, din punctul de vedere al auzului, sunt mult mai batran. In 2007 si 2013, mi-am facut teste… este vorba despre o pierdere a auzului ireversibila”, a declarat muzicianul pentru The Sunday Times. Tinitusul…