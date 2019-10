Celebră pe Instagram pentru operaţii estetice, arestată pentru "blasfemie" O femeie celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin chirurgie estetica a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", a relatat agentia de presa iraniana Tasnim, preluata de AFP. Femeia, cunoscuta pe Instagram sub numele de Sahar Tabar, a fost incarcerata la ordinul unui tribunal din Teheran insarcinat cu judecarea "faptelor ilegale culturale si a coruptiei morale si sociale", a precizat sambata seara agentia, fara a mentiona data arestarii sale. Ea se confrunta cu acuzatii precum blasfemie, incitare la violenta, obtinere de venituri prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin chirurgie estetica a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", a relatat agentia de presa iraniana Tasnim, preluata de AFP. Femeia, cunoscuta pe Instagram sub numele de Sahar Tabar, a fost incarcerata la ordinul…

- Jurnalista rusa Yulia Yuzik a fost arestata în Iran, fiind suspectata de spionaj, potrivit familiei ei și presei ruse. Dispariția ei a fost anunțata prima oara de fiica ei, aceasta spunând ca mama ei a fost arestata ”în alta țara”, procesul fiind programat sâmbata…

- Un senator american, unul din cei mai agresivi critici ai rețelelor sociale, i-a cerut fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa divizeze compania și sa vanda Instagram și WhatsApp, care fac parte din conglomerat. Politicianul i-a cerut asta pentru a demonstra „ca ia in serios protejarea intimitații…

- CHIȘINAU, 13 sept – Sputnik. Contul pe rețeaua de socializare Facebook al Margaritei Somonian, redactorul șef al postului de televiziune RT și AIP „Rossia segodnia”, a fost blocat. „Margarita Simonian a fost blocata pe Facebook pe trei zile pentru „incalcarea standardelor companiei”. Pe adresa…

- Simona Halep a reusit sa isi recupereze contul de Instagram dupa ce a fost atacata de hackeri care au cerut bani in numele sportivei. Marti seara, pe contul Simonei de pe reteaua de socializare au aparut mesaje curioase, campioana de la Wimbledon cerandu-le celor peste 1,3 milioane de urmaritori…

- Un judecator federal i-a interzis fostului consilier al președintelui american Donald Trump, Roger Stone, sa mai posteze pe Twitter, Facebook sau pe Instagram, dupa ce procurorii l-au acuzat pe Stone de încalcarea unui ordin de a nu discuta dosarul sau pe social media, relateaza Reuters. Judecatoarea…

- Actorul Michael Sleggs a incetat din viața, marți noapte, la varsta de 33 de ani, dupa ce a suferit complicații la inima. Un coleg de-al acestuia a dat vestea pe Twitter: „Suntem devastați! Prietenul nostru, omul, legenda Michael Sleggs #Sluggs a murit azi-noapte. Ești unul la un milion”. We are devastated!…

- Pe rețelele de socializare, simbolul hashtag a devenit din ce in ce mai popular, odata cu trecerea timpului. Acest hashtag ne ajuta sa gasim mai repede anumite postari, in funcție de lucrul pe care il cautam și trece printr-un fel de filtru toate lucruri pe care oamenii le posteaza pe Facebook, Instagram,…