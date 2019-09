Stiri pe aceeasi tema

- Monica Parvulescu se afla, in acest moment, pe un pat de spital din Grecia, anunța TVF Oltenia. Cantareața a suferit o fractura de coloana in urma unui accident. Soțul interpretei, Bogdan Parvulescu, anunța pe pagina sa de Facebook, faptul ca asigurarea nu reușește sa acopere costul operației…

- Monica Pirvulescu, interpreta de muzica populara se afla in stare foarte grava la un spital din Grecia dupa ce a suferit un accident in Turcia. Medicii au anunțat ca aceasta prezinta fracturi grave la coloana.

- Accident violent cu puțin timp in urma in satul Petrești, raionul Ungheni. Doua pesoane au ajuns in stare grava la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit intr-un tractor, apoi intr-un stalp.

- Un accident rutier soldat cu o victima incarcerata a avut loc in urma cu putin timp, joi, 5 septembrie, la Sagna. Intervin patru echipaje de pompieri si doua echipaje SMURD. “Accident rutier cu o persoana incarcerata la Sagna. La locul solicitarii s-au deplasat 4 echipaje de pompieri cu o autospeciala…

- Un copil de opt ani si un bebelus de sase luni se afla printre victimele unui accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 17D, intre localitatile Ilva Mica si Sangeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb,…

- Anamaria Pop, o indragita cantareața de muzica populara, a murit duminica intr-un accident de circulație produs in localitatea Cicarlau din județul Maramureș. Artista a fost resuscitata de medicii chemați de urgența la fața locului, insa nu a mai putut fi readusa la viața. Cantareața a pierdut controlul…

- Azi-noapte, în jurul orei 21.55, un barbat își conducea mașina prin Manașturel. La un moment dar, a facut o depașire, fara sa țina cont ca mașina de care voia sa treaca semnaliza stânga. „Un barbat de 41 de ani din comuna Ciceu Giurgesti, jud. Bistrița Nasaud s-a angajat…

- O minora de 17 ani a ajuns in stare critica la spital dupa ce a fost victima unui accident rutier. Tot al spital a ajuns și untanar de 25 de ani care a ramas captiv in autoturism, fiind prins cu picioarele sun bordul mașinii. Un grav accident rutier s-a produs pe raza comunei Segarcea Vale,