- Monica Pirvulescu, interpreta de muzica populara se afla in stare foarte grava la un spital din Grecia dupa ce a suferit un accident in Turcia. Medicii au anunțat ca aceasta prezinta fracturi grave la coloana.

- Doi soți din comuna suceveana Horodnic de Sus au fost implicați intr-un accident rutier foarte grav petrecut vinerea trecuta pe raza județului Cluj, in localitatea Bucea, pe drumul național Cluj-Oradea. Cei doi soți plecasera de acasa spre Baile Felix, in concediu, insa drumul lor s-a oprit brusc ...

- Miercuri, 21 august, solista de muzica populara decedata intr-un cumplit accident rutier, este condusa pe ultimul drum, in localitatea Cetațele. Colegii interpretei de muzica populara au decis cante la inmormantare, in memoria Anamariei Pop. Anuntul a fost facut de un prieten de-ai acesteia pe Facebook.…

- FOTO – Arhiva O ambulanta care transporta un pacient in stare grava, preluat de la aeroport, unde a fost adus cu elicopterul SMURD, a fost implicata, marti, intr-un accident rutier, in Cluj-Napoca. Nu au fost persoane ranite, iar autospeciala si-a continuat drumul. O ambulanta SMURD care transporta…

- O ambulanța care transporta un pacient in stare grava, preluat de la aeroport, unde a fost adus cu elicopterul SMURD, a fost implicata, marți, intr-un accident rutier, in Cluj-Napoca. Nu au fost persoane ranite, iar autospeciala și-a continuat drumul, anunța MEDIAFAX.Citește și: Șeful INML…

- Cunoscuta cantareața de muzica populara Anamaria Pop a murit intr-un accident. Artista de folclor avea doar 37 ani, iar in momentul accidentul se indrepta catre un eveniment unde urma sa cante! Anamaria Pop era intr-un autoturism care a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac din stanga direcției…