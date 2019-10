Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Jane Fonda a fost din nou arestata in timpul unui protest organizat la Washington pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice, dupa ce vedeta promisese ca va protesta "in fiecare vineri", a relatat vineri tabloidul britanic Daily Mail.

- Actrita americana Jane Fonda a fost arestata la Washington D.C., in fata Capitoliului, in timpul unui protest impotriva incalzirii globale. ''Politia a arestat 16 persoane pentru ca au participat la...

- Jane Fonda a fost arestata in Washington, in timp ce se afla la un protesul fata de schimbarile climatice. Actrita americana ajunsa la 82 de ani a fost filmata in timp ce se afla sub escorta politiei.

- Actrita americana Jane Fonda a fost arestata vineri la Washingon D.C., in fata Capitoliului, in timpul unui protest impotriva incalzirii globale, informeaza sambata dpa, anunța Agerpres.

- Actrița americana Jane Fonda, in varsta de 81 de ani, caștigatoare a doua premii Oscar, a fost arestata vineri in timp ce participa la Washington la un protest pe tema schimbarilor climatice, relateaza postul BBC News, scrie Mediafax.O inregistrare de la fața locului arata momentul in care…

- Actrița americana Jane Fonda a fost arestata in timp ce participa la un protest impotriva schimbarilor climatice de la Washington. Actrița a fost filmata fiind escortata de polițiști, scrie BBC. Jane...

- O femeie celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin chirurgie estetica a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", a relatat agentia de presa iraniana Tasnim, preluata de AFP.