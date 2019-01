Cele mai urâte pijamale, virale pe internet. Caz șocant Pe rețelele de socializare, o imagine in care apar doi șerpi și un picior zdrobit a devenit virala, mai mulți internauți fiind șocați de adevarul din spatele fotografiei. Caz șocant, viral pe internet Caz șocant, viral pe

O femeie dormea imbracata cu o pijama care imita foarte bine infațișarea unui șarpe. Ghinionul ei a fost ca soțul, buimac de somn, a vazut doi șerpi ce stateau pe patul conjugal, netrecandu-i deloc prin cap de fanteziile consoartei lui. VEZI ȘI ECLIPSA 21 ianuarie 2019. Sectorul emoțiilor, activat. Ce trebuie sa faci Așa ca a luat un obiect contondent și i-a zdrobit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea sustine ca are informatii potrivit carora Livia Stanciu ar fi vrut sa il achite in dosarul Referendumului daca ar fi fost propusa la CCR, mentionand ca sefa ICCJ de la vremea accea s-a razgandit dupa ce a fost propusa de presedinte."Mi-a zis cineva ca atunci cand urma sa se dea…

- "Intr-o seara, pe la ora 22:00, am plecat de la sediul PNL. Am plecat umilit, jignit. Nu mai conteaza și m-am oprit o clipa la Ana, fiica mea. Eram cazut. In timp ce eu eram cazut, aproape ca nu vorbeam, nu spuneam aproape nimic, ea s-a uitat pe Internet, s-a uitat la legea electorala capitolul independenți,…

- Un videoclip postat pe canalul YouTube numit Chubbyemu a evidențiat cazul unei femei care sufera de leziuni cerebrale permanente, deoarece a baut un litru de soia pentru a incerca sa "curețe colonul", scrie a1.ro. Se pare ca acest caz a avut loc in 2012 in Illinois (SUA). Femeia, in varsta de 39…

- Caz socant la un liceu din Capitala. Un adolescent a ajuns la spital dupa ce mai multi tineri l au atacat cand a iesit de la ore cu bate si cutite, informeaza Antena3.ro. .Inainte de a ataca victima suspectii s au fotografiat si au postat poze pe Internet cu arsenalul din dotare. Se pare ca incidentul…

- Tanara din Marea Britanie cunoscuta sub numele de Jade, nu a avut niciodata un iubit, fiind sfatuita de mama ei sa se concentreze mai intai pe educație. Fata vrea sa construiasca un viitor mai...

- Imaginile surprinse de un grup de turiști, care a ales sa-și petreaca ziua de 1 Decembrie in munți, in Masivul Postavarul, au devenit virale pe internet. Oamenii au surprins un fenomen extrem de rar.

- „Eu cred ca nu numai ca nu are dreptate, dar a fost o declarație extrem de iresponsabila din partea președintelui", a spus, in cadrul unui interviu acordat DCNews, Claudia Țapardel. „Romania este pregatita sa faca fața președinției rotative a UE", a punctat europarlamentarul, adaugand: „Au…

- Un incendiu izbucnit, miercuri seara, la o mașina parcata pe Bulevardul Tineretului din Sectorul 3 al Capitalei a cuprins alte patru autoturisme, mașinile fiind afectate parțial de flacari, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov.Incendiul…