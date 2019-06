Stiri pe aceeasi tema

- India a emis luni o alerta de canicula severa pentru regiunile sale nordice si centrale, in urma unor conditii extreme similare cu cele inregistrate duminica, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Dintre cele mai calduroase 15 puncte de pe Terra monitorizate in ultimele 24 de ore, opt se afla…

- Dintre cele mai calduroase 15 puncte de pe Terra monitorizate in ultimele 24 de ore, opt se afla in India, iar celelalte in Pakistan, potrivit site-ului El Dorado, specializat in monitorizari meteorologice. Churu, un oras din statul Rajasthan din nordul Indiei, a inregistrat luni cea mai ridicata…

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Oreste il spulbera pe colegul…

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA. Potrivit Biroului Meteorologic din India, "exista conditii…

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters.…

- Un puternic ciclon a lovit vineri estul Indiei provocand pagube locuintelor, dezradacinand copaci, inundand sate si determinand evacuarea a peste un milion de oameni, relateaza DPA si Reuters. Ciclonul Fani a atins zona de uscat in apropierea orasului sfant Puri, fenomenul fiind insotit…

- Ambarcatiuni, autobuze si trenuri vor fi folosite joi in India pentru evacuarea a 800.000 de persoane din regiunile de pe coastele estice inainte de sosirea unui ciclon prognozat sa atinga zona de uscat in 24 de ore, au indicat autoritatile citate de Reuters. Centrul furtunii ciclonice Fani se afla…

- Cel putin 60 de oameni au murit in urma unei furtuni care a afectat nordul si estul Indiei, dupa ce au fost loviti de fulger sau prinsi in locuinte care s-au daramat, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.