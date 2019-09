Cele mai importante criterii dupa care sa-ti alegi un dulap metalic

Un dulap metalic este o piesa de mobilier extrem de versatila, fiind indispensabil atat pentru firme, organizatii, cat si companii, indiferent de domeniul de activitate. In ceea ce priveste utilitatea unui dulap metalic, acesta are numeroase intrebuintari, fiind folosit pentru depozitarea bibliorafturilor cu documente si acte importante, a substantelor periculoase, medicamentelor, obiectelor de curatenie etc.