- Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite in violentele izbucnite duminica in timpul alegerilor legislative din Bangladesh, au afirmat un oficial guvernamental si politia, pe fondul acuzatiilor de represiune impotriva miilor de sustinatori ai opozitiei, relateaza Reuters si AFP,…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și 46 au fost ranite joi intr-un accident de tren de mare viteza din Ankara, potrivit unui nou raport oficial. Șoferul trenului care a legat Ankara de Konya (centru) cand a lovit o locomotiva de urmarire pe șine, este printre morți, in timp ce trei dintre raniți…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters. Vasip...

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne, citat de Reuters si BBC.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters. Peste 40 de locuințe au fost parțial distruse in urma exploziei urmate…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anuntat sambata oficialii guvernamentali, citati de Reuters.

- Autoritatile au anuntat ca au demarat o ancheta pentru a stabili cauza incidentului, care s-a produs la ora locala 16.50 (ora Romaniei, 11.50). Cinci din opt vagoane s-au rasturnat. Directorul general al Administratiei Cailor Ferate din Taiwan, Jason Lu, si-a prezentat scuzele public in cadrul unei…

- Cel puțin 15 turiști germani au fost raniți duminica, dupa ce autobuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier pe o autostrada din apropierea orașului Lugano din Elveția, relateaza Reuters, scrie Mediafax.