- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP. Furtunile au lovit zona…

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite dupa ce mai multe dispozitive explozibile au fost detonate pe un drum in sud-estul Turciei, au informat joi autoritațile locale, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Autoritațile au informat ca sunt de parere…

- Incendiul s-a produs la Hotelul Tokyo Star din Odesa, relateaza agentia de presa Reuters. Nu este clar cate persoane se aflau in hotelul care are 273 de camere. Pompierii au avut nevoie de cateva ore pentru stingerea incendiului, care a afectat o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati. Conform…

- Numarul deceselor provocate de taifunul din estul Chinei a crescut duminica la 30, 18 persoane find date disparute, a informat postul chinez CCTV, țara confruntandu-se cu mai multe perturbari ale traficului, in timp ce furtuna se deplaseaza spre nord, in apropierea zonei de coasta, potrivit Reuters.O…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și aproximativ 180.000 de persoane au fost evacuate in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale din vestul și sudul Indiei, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit Mediafax.Regiunea Maharashtra este cea mai puternic afectata de…

- Cel puțin 16 persoane au murit și alte 140.000 au fost evacuate in statul Maharashtra, din vestul Indiei, dupa ce ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive, informeaza Reuters potrivit mediafax.Inundațiile s-au produs in condițiile in care in anumite regiuni ale statului…

- Cel putin 29 de oameni au murit si 18 au fost raniti luni intr-un accident de autocar in nordul Indiei, informeaza AFP si Reuters. Autocarul cu etaj, care transporta circa 50 de persoane, se deplasa pe autostrada dintre capitala New Delhi si orasul Agra, cand a parasit carosabilul si a cazut…

- Serviciile de salvare spaniole sunt in cautarea a cel putin 20 de persoane date disparute de pe o barca cu migranti aflata in deriva pe Marea Mediterana, dupa ce miercuri un feribot de pasageri a salvat 27 de persoane aflate in ambarcatiune, informeaza Reuters potrivit Agerpres Numarul migrantilor…