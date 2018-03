Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP.Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat telefonic…

- Luyanda Ntshangase, atacantul de 21 de ani al celor de la Maritzburg United, se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost lovit de fulger la un meci amical."Luyanda Ntshangase inca este in coma.

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu care s-a declansat vineri la o clinica de reabilitare a consumatorilor de droguri in capitala azera Baku, a relatat agentia de presa locala APA, citand autoritatile, informeaza AFP. "Incendiul s-a declansat la ora locala…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP. 'Sase manifestanti au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- Militantii talibani au ucis cinci politisti intr-un atac asupra unui punct de control la granita provinciilor din sudul Afganistanului Kandahar si Uruzgan, a anuntat un oficial miercuri, scrie agerpres.ro.

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Atacurile intense desfasurate de catre fortele guvernului sirian si aliatii sai au provocat moartea a cel putin 94 de persoane in regiunea Ghouta de Est in decurs de 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, relateaza site-ul agentiei…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Viata lui Al Capone a inspirat nenumarate filme si a reprezentat un etalon pentru capii mafiei italiene care i-au urmat. Cine ar fi crezut ca Al Capone a abandonat scoala in clasa a VI-a si a reusit sa devina milionar inainte de a implini varsta de 30 de ani.

- V. S. Principesa Maria, cea mai mica dintre fiicele fostului Rege Mihai I, a fost prezenta miercuri, 14 februarie, in doua localitați din județul Prahova, la Campina și la Valea Doftanei. Conform reprezentanților Familiei Regale, la Campina, Principesa Maria a vizitat Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu”,…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata, iar alte zeci au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata dimineata in Hong Kong, cand un autobuz supraetajat s-a rasturnat, a anuntat politia, transmite AFP.

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat astazi o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Cel putin 41 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite intr-un incendiu care izbucnit la un spital din orasul Miryang din Coreea de Sud, potrivit agentiei de presa Yonhap, scrie news.ro.Incendiul ar fi izbucnit in camera de urgente a spitalului Sejong, specializat in cardiologie,…

- Trei persoane au murit și 19 au fost ranite in explozia unei bombe intr-o piața din sudul Thailandei. Martorii spun ca bomba era ascunsa intr-o motoreta, care a oprit in fața unui stand in care se vindea carne de porc.

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca “si pedeapsa cu moartea pentru anumite infractiuni e putin, pentru cine nenoroceste un copil, pentru cine ia o viata&", in contextul politistului pedofil.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma furtunilor produse in ultimele zile in Madagascar, au anuntat luni autoritatile, scrie Reuters, preluat de Romania TV. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor.Ciclonul tropical…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise in confruntari armate la sfarsitul saptamanii trecute in Acapulco si Los Cabos, doua statiuni balneare de pe coasta Pacificului in Mexic, majorand astfel numarul de victime ale valului de violente care se inregistreaza in centrele turistice ale acestei tari, informeaza…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri într-un atac sinucigas împotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari, un localnic si un lucrator umanitar,

- Cel putin 46 de persoane au murit, dupa ce un autobuz s-a prabusit de pe o stanca, de la 150 de metri, in Peru, marti, scrie The Guardian. Autocarul, care s-a ciocnit cu un camion, circula pe o...

- Anchetatorii considera ca focul din Bronx, de vineri dimineata, care a ucis 12 persoane, inclusiv patru copii, a fost cauzat de un copil care se juca la o soba. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat ca "acesta este incendiul cu cel mai mare numar de morti din ultimii cel puțin 25…

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor.

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Viteza excesiva, neatentia, oboseala la volan, conducerea autovehiculelor sub influenta alcoolului sau fara permis au facut victime si in 2017 in judetul Alba. Zeci de persoane și-au pierdut viața in urma unor accidente grave produse de drumurile din județ. Accidente mortale petrecute in 2017, la Alba…

- O nava de pasageri elvetiana s-a ciocnit de un pilon de autostrada in apropiere de orasul Duisburg din vestul Germaniei, iar in urma accidentului au fost raniti cel putin 25 de oameni, inclusiv cinci raniti grav, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Cel putin 133 de persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna tropicala Tembin a lovit incepand de vineri sudul Filipinelor, afectand in special insula Mindanao, unde zeci de persoane sunt date disparute, informeaza AFP. Bilantul continua sa creasca. Cele mai recente date oferite de politie adauga…

- "Mda...a devenit publica știrea : Mircea Radu și-a depus demisia din TVR", scrie Marina Almașan pe Facebook. "Port cu mine, cu mahnire, de doua saptamani, aceasta taina. Am aflat-o , culmea, nu de la tovarașul meu de "suferința televizata", cum era firesc, ci de la cei din jur. Nu mi-a picat…

- CADOURI DE CRACIUN. Doar un sfert dintre respondenti spun ca aloca mai mult de 200 de euro pentru cumpararea cadourilor de Craciun. ”Cei mai multi romani, 34,4%, cheltuiesc intre 100 si 200 de euro. Aproape 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, in timp ce 12,5% dintre cei ei nu aloca…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP. "In total 26 de persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren care…

- BERBEC E posibil ca in prag de Sarbatori sa primesti o veste buna de la o persoana draga, scrie eva.ro. Probabil e vorba de un fost iubit sau chiar actual care e la mare departare de tine si care te anunta ca iti va face o vizita. Cu siguranta va iesi ceva frumos din asta, iar impacarea…

- In prezent, circulatia feroviara este inchisa pe ambele fire pentru a permite reprezentantilor institutiilor autorizate sa intervina la fata locului. Din primele informatii primite de la locul accidentului pasagerii din autoturism sunt grav raniti. Reprezentantii CFR mentioneaza ca starea…

- Grav accident feroviar la intrarea in Rosiesti, judetul Vaslui. O masina, in care se aflau trei persoane, a fost izbita violent de personalul 1863 care circula pe ruta Galati - Iasi. In urma impactului, ocupantii masinii au fost grav raniti. Una dintre persaone se afla in stare de inconstienta, motiv…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. Conform informatiilor…

- Teama de a vorbi in public (glosofobia) este prezenta, in doze mai mari sau mai mici, in fiecare dintre noi. In timp ce unii reusesc sa-si infranga aceasta fobie dupa mai multe aparitii publice reusite, altii sunt mai retinuti si gasesc orice scuza pentru a evita acel moment ce le provoaca emotii puternice.…