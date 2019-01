Cel mai lung SHUTDOWN din istoria Americii

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va recurge la prerogative speciale de urgenta pentru a ocoli votul Congresului, care refuza sa aprobe fondurile cerute de seful statului pentru construirea unui zid impotriva imigratiei ilegale la frontiera cu Mexicul, relateaza vineri Reuters, dpa…

- 'Aveam intentia sa merg si sa vorbesc in fata comunitatii financiare mondiale la Davos. Inca este valabil, dar, daca shutdown-ul continua, nu voi merge. Planuisem sa merg, a fost un mare succes cand am mers. Avem o poveste grozava de spus', le-a declarat Trump reporterilor inainte de a parasi Casa…

- "NORAD va continua traditia sa de 63 de ani de monitorizare a calatoriei lui Mos Craciun in 24 decembrie. Personalul militar care se ocupa de NORAD Track Santa este sustinut de aproximativ 1.500 de voluntari care fac programul posibil in fiecare an", se arata pe contul de Twitter al NORAD. Potrivit…

- Conform oficialilor, serviciile pentru pasapoarte si vize "vor continua in perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, in masura posibilitatilor”. 'In prezent, serviciile pentru pasapoarte si vize la Ambasadele si Consulatele Statelor Unite din strainatate vor continua…

- Tribunalul de arbitraj de la Washington, Statele Unite ale Americii, care judeca disputa economica dintre compania Gabriel Resources si Statul Roman, a acceptat cererea de interventie formulata de trei organizatii ai carei reprezentanti s-au pozitionat impotriva proiectului minier privat de la Rosia…

- Dupa George Soros, și miliardarul Tom Steyer dorește inlaturarea liderului american de la Casa Alba. Acesta a anunțat deja ca va investi o suma uriasa in reclame televizate impotriva președintelui Donald Trump. Miliardarul și ecologistul Tom Steyer nu se afla la prima implicare financiara…

- Presedintele Trump si prima doamna, Melania Trump, vor participa la funeraliile lui George Bush Sr, la Catedrala Nationala din Washington, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. „Se fac aranjamente pentru funeralii de stat”, a declarat ea.De asemenea, Casa Alba a emis…

- Spiritul sarbatorilor de iarna se face simtit la Casa Alba. Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a inaugurat nu un brad, ci mai multi. Astfel, magia Craciunului s-a raspandit in fiecare sala a resedintei prezidentiale.