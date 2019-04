Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite AFP. Fosta membra a partidului social-democrat CSSD, in prezent independenta, Marie Benesova urmeaza sa fie numita marti de presedintele Milos Zeman, personaj extrem de favorabil premierului Babis si viitorului ministru al justitiei. Demonstrantii, care au scandat ''Justitie independenta!'',…