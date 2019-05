Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de persoane s-au adunat in centrul capitalei Cehiei pentru a treia saptamana de proteste, informeaza presa ceha.Procurorii urmeaza sa decida daca il vor pune sub acuzare pe premierul Andrej Babis pentru presupuse fraude care implica fonduri europene.Protestarii…

- Mii de persoane au protestat la Praga fata de Guvernul ceh si premierul tarii, Andrej Babis care este acuzat de presupuse fraude cu fonduri europene. Procurorii urmeaza sa decida daca il vor pune sub acuzare pe premierul Andrej Babis pentru presupuse fraude care implica fonduri europene,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a declarat miercuri ca 1,4 milioane de locuri de munca din Romania si 36 de milioane din UE sunt sustinute prin comertul international.

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, miercuri si joi, in vizita in Polonia, pentru Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, dar si pentru a participa la ceremonia comemorativa de la Birkenau. La conferinta…

- "Dublul standard inca exista și trebuie sa facem tot posibilul sa il eliminam! Indiferent ce argumente ni se pot aduce, cum ca gusturile europenilor din Est difera de cele ale europenilor din Vest, eu va asigur ca toți cetațenii europeni sunt egali și trebuie sa fie considerați egali de catre producatori,…

- Un proiect de investitii evaluat la 5.894.118 de lei privind reabilitarea a aproape 14 kilometri de drumuri forestiere a fost scos la licitație de catre Primaria comunei Avram Iancu. Obiectivul de investitii se gaseste in intregime pe domeniul public al statului in teritoriul administrativ al comunei…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza vineri, la Bucuresti, conferinta la nivel înalt privind cercetarea agricola, inovarea si bioeconomia, desfasurata în contextul Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al MADR citat…

- Eugen Orlando Teodorovici ii raspunde in sfarsit senatorului PNL Florin Citu, care in ultimele doua saptamani a afirmat ca ministrul Finantelor are legaturi financiare cu Rusia. In plus, liberalul a sustinut ca Teodorovici nu plateste nicio taxa si niciun impozit in Romania, ca urmare a privilegiilor…