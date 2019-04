Cea mai scumpă piaţă imobiliară de pe planetă. Orașul în care o casă normală costă peste 1,2 mil. dolari Hong Kong a ramas cea mai scumpa piata imobiliara de pe planeta, in conditiile in care pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari. Dacă vorbim despre segmentul de vârf, preţul mediu al unei proprietăţi de lux este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport realizat de firma de consultanţă imobiliară CBRE Group Inc. care a analizat 35 de oraşe din întreaga lume, transmite Bloomberg. Potrivit raportului Global Living, Hong Kong şi-a păstrat titlul de lider mondial în condiţiile în care preţul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

