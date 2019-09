Cea mai mare economie a Europei intră în recesiune, afectată de un Brexit fără acord şi de escaladarea tensiunilor comerciale globale Cea mai mare economie a Europei intra in recesiune, afectata de un Brexit fara acord si de escaladarea tensiunilor comerciale globale Institutul de cercetare economica Ifo din Munchen si-a redus estimarile privind evolutia PIB-ului Germaniei in 2019 si a avertizat chiar ca o recesiune va lovi cea mai mare economie europeana. Anul acesta economia germană ar urma să înregistreze un avans de 0,5%, faţă de o creştere de 0,6% previzionată anterior. De asemenea, potrivit Ifo, PIB-ul Germaniei se va contracta probabil cu 0,1% în trimestrul trei din 2019, ceea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

