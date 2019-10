Cea mai mare bancă italiană vrea să devină mai puţin italiană Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, UniCredit vrea sa se distanteze de economia stagnanta si frictiunile din mediul politic din Italia prin plasarea unora dintre cele mai valoroase active sub un singur acoperis in Germania. Sursele adauga ca Jean Pierre Mustier va dezvalui in data de 3 decembrie noul sau plan de business care va include si o schema destinata infiintarii unei companii de tip holding in Germania, care va regrupa operatiunile din strainatate ale UniCredit. Prin crearea unei distante intre Italia si activele sale din Germania, Austria, Europa de Est si Turcia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ne uitam pe harta radiatiei solare din Europa, observam ca romania beneficiaza de conditii mai bune decat tari precum Germania, Austria, Marea Britanie, Olanda, care au cunoscut o crestere extraordinara in ceea ce priveste domeniul energiei solare in ultimii 20 de ani. In Romania, programul guvernamental…

- Draghi face referire la tarile care au spatiu fiscal pentru a investi mai mult - Germania si Olanda - care de cativa ani inregistreaza excedente bugetare. "O politica fiscala mai activa in zona euro ar putea face posibila ajustarea mai rapida a politicilor noastre, care, suntem toti constienti,…

- Saptamana trecuta, brandul internațional de top a deschis cel mai mare magazin din regiunea de vest a țarii, in noul corp de cladire prin care s-a extins Iulius Mall Timișoara, parte integrata a ansamblului mixt. Noua destinație de shopping de moda ocupa aproximativ 3.600 mp, o suprafața…

- Tarile care au spatiu fiscal pentru a investi mai mult sunt Germania si Olanda, care de cativa ani inregistreaza excedente bugetare. Documentul va fi prezentat la reuniunea de miercuri a Eurogrup, care va avea loc la Luxemburg. Oficialii Comisiei Europene avertizeaza ca activitatea economica in zona…

- Astfel, in Germania, sunt disponibile 125 de posturi, respectiv pentru: mecanic de proces - productie muluri, instalator instalatii sanitare, de incalzire si gaz, electrician, ingrijitor persoane varstnice in azil, tamplar, parchetar, lacatus, zidar, operator excavator, ajutor electrician, pictor…

- Un sondaj realizat de organizația pentru drepturile femeilor din Olanda la care au participat 21.880 de barbați din 7 țari a desemnat femeile din Romania ca fiind cele mai frumoase din Europa. Barbati din Franta, Germania, Spania, Italia, Belgia, Olanda si Austria au fost pusi sa aleaga care femei li…

- 12 jurnaliști din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Germania, Elveția, Austria, Canada, Belgia și Franța se afla in aceste zile in Republica Moldova. Care este motivul vizitei

- Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste recordul din 2003 de 40,7 grade. Meteorologii prevad ca noi recorduri vor fi depasite in Europa in aceasta saptamana, inclusiv in Belgia, Germania si Olanda.