Cea mai înaltă curte din Scoția a decis că suspendarea Parlamentului britanic este ilegală Cea mai înalta curte din Scoția a decis miercuri ca decizia premierului britanic de a suspenda Parlamentul pentru cinci saptamâni este ilegala, a anunțat parlamentarul care a contestat masura luata de Boris Johnson, potrivit Reuters.



Parlamentul a fost &"prorogat&" (suspendat), începând de luni, o masura despre care oponenții ei spun ca a fost menita sa opreasca încercarile de a controla planul lui Johnson de parasire a UE și de a-i permite sa forțeze un Brexit fara acord.



&"Cerem ca Parlamentul sa fie reconvocat imediat&", a spus liderul Partidului…

Sursa articol: hotnews.ro

