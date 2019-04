Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 apr - Sputnik. În timpul discuțiilor cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Casa Alba, cu o zi înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Washington, președintele american a susținut ca finanțarea NATO este "o racheta care merge în sus",…

- 'Ma astept de la Germania sa-si respecte angajamentul asumat impreuna cu toti ceilalti aliati din NATO', a declarat Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la sediul din Bruxelles al Aliantei, cu o zi inaintea plecarii sale la Washington. Ministrii de externe ai celor 29 de stat aliate se…

- Situatia actuala in Afganistan "nu permite" o retragere a fortelor coalitiei din aceasta tara, a declarat joi generalul Joseph Votel, seful fortelor SUA in Orientul Mijlociu, argumentand in special prin nivelul slab de pregatire a fortelor armate afgane, potrivit France Presse. "Astfel de decizii trebuie…

- NATO nu intentioneaza sa desfasoare noi rachete nucleare in Europa, a declarat, pentru Reuters, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anuntul Statelor Unite privind retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987 intre Washington…

- NATO nu intentioneaza sa desfasoare noi rachete nucleare in Europa, a declarat vineri pentru Reuters secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anuntul Statelor Unite privind retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987 intre Washington…

- Alianța iși consolideaza prezența in Europa de Est pentru a preveni conflictul cu Rusia, a declarat secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, in timpul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos. Iin cadrul unei discuții privind viitorul alianței…

- Alesii democrati din Congresul american au calificat luni drept 'insultatoare' retrogradarea statutului de reprezentare al Uniunii Europene la Washington si au cerut explicatii guvernului presedintelui Donald Trump, relateaza AFP. Cei 27 de membri ai noii majoritati a Camerei Reprezentantilor…

- Dupa accederea sa joi in Congresul american, o noua reprezentanta a democratilor a promis destituirea presedintelui Donald Trump, intr-un atac frontal virulent la adresa locatarului de la Casa Alba, noteaza France Presse. 'Il vom destitui pe acest fiu de catea!', le spune Rashida Tlaib sustinatorilor…