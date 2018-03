Stiri pe aceeasi tema

- Chiar maine vom avea o noua intalnire cu SANITAS. Eu cred ca actiunile de protest anuntate nu se justifica in conditiile in care salariile medicilor au crescut de la 1 martie a.c., la fel si veniturile nete. Ca ministru al Sanatatii pot sa va asigur ca sunt constienta ca avem nevoie de medici in tara…

- Cu Sapunaru și Silviu Lung jr titulari, dar cu Șumudica pe banca Kayserispor s-a impus mai greu decat se aștepta in meciul cu Karabukspor, ultima clasata, scor 3-2. Din pacate antrenorul roman n-a rezistat prea mult pe banca, fiind din nou eliminat spre sfașritul primei reprize. VEZI AICI VIDEO Deși…

- Undeva, limbi de foc rod cu furie din temelia unei case. Pompierii militari se avanta in lupta cu incendiul nimicitor. Temperatura atinge rapid praguri insuportabile, iar aerul fierbinte, care le usuca gaturile, devine sufocant, irespirabil, chiar și prin maștile de protecție. O secvența dura traita…

- Dupa ce a depașit episodul neplacut din viața sa amoroasa, Andreea Marin și-a oferit, din nou, șansa de a iubi. In prezent, „Zana” se bucura de o viața liniștita și se gandește serios la un al doilea copil.

- Gigi Becali l-a scos de la inima pe Duckadam: ”Ma dezic de tot ce zice el. M-a suparat”. Cand il da afara și pe Dica. Gigi Becali l-a luat la rost pe Helmut Duckadam, președintele de imagine al clubului. Helmut Duckadam a spus zilele trecute ca jucatorii de la Viitorul „au foame de Steaua” și a dezvaluit…

- Patru marinari sunt dați disparuți și alți 23, intre care se afla și un roman, au fost salvați in urma unei explozii urmata de un incendiu devastator la bordul navei Maersk Honam sub pavilion Singapore. Doi dintre marinarii salvati au necesitat ingrijiri medicale.

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial.

- Soția fostului președinte Traian Basescu, Maria, este o fire mai retrasa, care se ține departe de ochii iscoditori ai presei. In general, s-a ocupat de viața de familie, dar nu a fost intotdeauna casnica. Fosta prima doamna a lucrat pe litoral, in domeniul turismului, unde l-a intalnit și pe actualul…

- Doua dintre cele care se dau victime ale statului paralel inventat de Liviu Dragnea se distreaza bine mersi in Costa Rica. Acestea au fost fotografiate de un roman, Narcis Vlad Barbu, care a pus fotografiile pe pagina de socializare, cu m...

- Tenismenul roman Horia Tecau a bifat inca o victorie in cariera sa sportiva. Acesta, alaturi de partenerul sau Jean Julien Rojer din Olanda, a castigat turneul ATP. Pe langa victoria obtinuta, lui Tecau i-a intrat in cont o suma mare de bani.

- "Expresionismul abstract al lui Bogdan Mihai Radu este curajos si frapant” Pictorul expresionist Bogdan Mihai Radu a cucerit inimile iubitorilor de arta britanici si a castigat premiul I la Oxford International Art Fair 2018 (OIAF), conform organizatorilor festivalului. "Expresionismul abstract al lui…

- Vlad Chiricheș e la un pas de revenirea pe teren pentru Napoli. Presa din Italia scrie ca fundașul central și-a revenit și va juca pe 11 martie. Gazzetta dello Sport anunța ca Vlad Chiricheș va fi apt de joc pentru meciul de pe San Siro cu Inter Milano, din etapa a 28-a din Serie A. Fundașul roman a…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri seara la un accident rutier petrecut pe DN15D, la iesirea din Girov spre Roman, in care au fost implicate doua autoturisme, un microbuz de transport persoane si un autocamion.…

- George Maior a fost audiat, marți, la comisia SRI. "A fost extrem de interesanta, extrem de detaliata. Ca mesaj general, am spus la intrarea la aceste audieri. Am venit cum am venit intotdeauna la audierile in Parlament, mi-am susținut punctul de vedere in legatura cu legalitatea și felul in care s-a…

- Taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ar trebui recuperate pana pe 31 decembrie 2018, iar timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. Cand trebuie…

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- Bilka, unul dintre principalii jucatori din piata de acoperisuri, companie fondata de antreprenorul roman Horatiu Tepes, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in crestere cu 45% fata de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor…

- Talentata și iubita de publicul roman, Adriana Trandafir formeaza, alaturi de Marian Ralea, un cuplu de olteni plin de umor in serialul produs și regizat de Ruxandra Ion – “Fructul oprit”, care poate fi urmarit miercurea la Antena 1. Indragita actrița marturisește ca umorul i-a fost de ajutor in numeroase…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- "Ati vorbit despre faptul ca as fi afirmat ca mediul privat fura statul roman. Exclus! Eu nu m-am exprimat niciodata asa. Eu am spus altceva, ca sunt angajatori care profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul si ca daca nu transfera cheltuiala totala…

- CSM Poli Iasi a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa ACS Poli Timisoara, intr-un meci din etapa a XXV-a a Ligii I.Au marcat Platini ’11 si Andrei Cristea ‘26 pentru invingatori, respectiv Vasvari '88 (penalti) pentru gazde, scrie news.ro. Vezi golurile AICIACS…

- Internautii au viralizat imaginea unui bloc cel putin ciudat, care ar exista în Braila. Un proprietar si-a închis balconul de la parter în asa fel încât l-a "înghitit" si pe vecinul de

- Un bacauan a dat in judecata statul roman si cere sa fie reparata o eroare judiciara grava. Barbatul sustine ca a fost condamnat pe nedrept la inchisoare cu suspendare si obligat la plata unor despagubiri catre ANAF Bucuresti. Prima instanta a stabilit daune morale in suma de 25.000 lei. Procesul a…

- Cluj vs. Bucuresti. "La Cluj vedeti o administratie cu o abordare occidentala, noi o avem pe Firea" Stirea cum ca Primaria Cluj-Napoca va subventiona partial sau integral chiria victimelor violentei domestice este inca un motiv de comparatie intre Emil Boc si Gabriela Firea. Pe Facebook, jurnalista…

- Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu a transmis o interpelare catre Ministerul Economiei, prin care a cerut explicatii cu privire la soarta Santierului Naval din Mangalia. "Asa cum stiti, statul roman doreste sa il nationalizeze si a blocat deja vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre olandezii…

- Crescut la academia de care a avut grija chiar Jose Mourinho, tanarul fundaș Ionuț Laurențiu Badea, care va implini 16 ani in primavara, a fost ochit de Atletico Madrid dupa evoluții reușite in acest sezon pentru Alcorcon Badea, fundaș central, a bifat 15 meciuri in acest sezon in categoria sa, cadeți…

- Un roman va conduce una dintre cele mai importante institutii din Statele Unite: Oficiul pentru Brevete si Marci. Andrei Iancu a fost nominalizat anul trecut de Donald Trump pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, iar acum a primit si confirmarea. Barbatul, in varsta de 50 de ani,…

- Sportivul roman Andrei Turea ocupa locul 29 in proba de sanie simplu masculin, dupa primele doua manse, desfasurate sambata, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud). Turea, aflat pe 32 dupa prima mansa, a fost cronometrat cu timpul cumulat de 1 min 37 min 971/1000, iar Valentin…

- Corneliu Stefan a fost modelul meu de gazetar Despre viata lui Corneliu Stefan (1941-2003), probabil cel mai talentat gazetar pe care l-a dat Buzaul, s-ar putea scrie un roman. A fost o viata exceptionala, in sensul iesirii din banalitatea cotidiana pe care te astepti sa o gasesti intr-un targ de provincie.…

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- Clarence Seedorf i-a aratat lui Florin Andone drumul spre gol. Olandezul a condus primul antrenament la Deportivo La Coruna. Formația Deportivo La Coruna are un nou antrenor. Olandezul nascut la Paramaribo, in Surinam, a fost adus s-o salveze de la retrogradare pe SuperDepor. La primul antrenament,…

- Razvan Lucescu (48 de ani) traverseaza o perioada de excepție in cariera de antrenor. Cu tehnicianul roman la conducere, PAOK a ajuns la 12 victorii consecutive si s-a distantat in fruntea clasamentului din prima liga elena. In ultima etapa disputata in campionat, formatia din Salonic a trecut, in deplasare,…

- Bayern Munchen a mai facut un pas catre cel de-al saselea sau titlu consecutiv de campioana a Germaniei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa mijlocasului roman Alexandru Maxim, FSV Mainz, intr-o partida disputata sambata in cadrul etapei a 21-a din Bundesliga. Elevii…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Desparțirea dintre Costel Pantilimon și Deportivo La Coruna s-a oficializat marți dimineața. Portarul roman a revenit la Watford, clubul care il imprumutase in luna septembrie la clubul galician.La Watford, Pantilimon devine coleg cu cel mai nou jucator plecat de la Barcelona: Gerard Deulofeu, care…

- La trei ani de la operație, baiețelul reușește sa lege cuvintele, dar mai are inca foarte mult de recuperat. Bogdan Patrick Stanculeanu este baiețelul care pana la 4 ani a trait intr-o lume fara sunete. Șansa i-a suras cand statul roman a inceput sa deconteze implantul cohlear. Baiatul a beneficiat…

- Laszlo Sepsi are șanse sa vina la Dinamo in aceasta iarna. Fundașul stanga de 30 de ani mai are 6 luni de contract cu Nuremberg. Fostul internațional roman are doar un singur meci in a doua divizie germana, insa Vasile Miriuța a anunțat ca-l vrea și ca a luat deja legatura cu el. "Cu Laszlo Sepsi pot…

- Tanara mergea pe trotuar, iar in apropiere de hotelul Caballo Blanco, din El Puerto, Cadiz, a fost atacata de un barbat. Acesta a amenintat-o cu un cutit, a tras-o in cladirea parasita a hotelului unde a violat-o, apoi a fugit. Politia il cauta acum in toata provincia Cadiz, dar ia in calcul…

- Florin Andone a inscris al 4-lea gol in ultimele 5 etape pentru Deportivo, azi, in partida cu Levante. Practic, meciul cu Real Madrid este singurul de la Craciun pana in prezent cand n-a marcat. VEZI VIDEO! Atacantul roman a fost integralist in acest meci și a reușit sa inscrie in minutul 45, cand a…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata, iar aproximativ 100 de persoane au fost ranite, dupa accidentul feroviar petrecut in apropiere de Milano. Printre raniti se afla si un roman. Din fericire, ranile au fost usoare, acesta fiind externat.

- A fost cea mai geroasa noapte din acest an, iar cea care vine se anunta si mai rece. In Radauti, mercurul a coborat in termometre pana la minus 21 de grade Celsius. In Bistrita, unde au fost doar minus 14 grade, o femeie a murit inghetata pe marginea drumului.

- Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa se intruneasca luni, de la ora 16.00, pentru a discuta componenta viitorului guvern, care va avea aceeasi structura, respectiv 28 de portofolii, insa, dupa cum declara duminica seara Gabriela Firea, „cam o treime din guvern se va improspata".

- Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa se intruneasca luni, de la ora 16.00, pentru a discuta componenta viitorului guvern, care va avea aceeasi structura, respectiv 28 de portofolii, insa, dupa cum declara duminica seara Gabriela Firea, „cam o treime din guvern se va improspata".

- Luni, 22 ianuarie, de la ora 16.30, publicul Kanal D poate urmari premiera noului sezon „Bravo ai stil!“, in care 11 dintre cele mai populare concurente ale show-ului din cele trei sezoane, intra din nou in competitia pentru marele premiu.

- Programa de liceu se schimba in acest an, iar elevii ar putea avea pe lista de optionale Astronomia, Inventica sau Teatrul. Ministerul Educatiei vrea sa dea mai multa greutate materiilor la alegere si a propus trei variante de programa

- Augustin Matei are 36 de ani si locuieste in Pucioasa, judetul Dambovita. De doi ani, realizeaza cadrane de ceasuri personalizate, insa studiul pentru aceasta activititate a durat patru ani.

- Ion Tiriac (78 de ani), cel mai bogat roman, conform TOP 300 Capital, cu o avere estimata la 1,1 miliarde de euro, este foarte cunoscut pentru indemanarea cu care iși investește constant banii.Deși are o avere imensa și afaceri in mai multe domenii, miliardarul este de neoprit. Acesta nu s-a…

- Dupa o prima parte de sezon excelenta, cu 31 de puncte in 15 etape, Razvan Lucescu pregatește transferurile la PAOK, locul 3 in Grecia. Antrenorul roman se intreseaza de soarta fundașului Alin Toșca, 25 de ani. Impresarul jucatorului lui Betis, Lucian Marinescu, a luat deja legatura cu șefii lui PAOK,…