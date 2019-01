Stiri pe aceeasi tema

- Discursul citit in limba romana de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, joi seara, la Ateneul Roman a fost tradus de Dan Marasescu, seful unitatii de limba romana a translatorilor de la Consiliul Uniunii Europene, format la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, conform Transilvania…

- Discursul citit în limba româna de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, joi seara, la Ateneul Român a fost tradus de Dan Marasescu, seful unitatii de limba româna a translatorilor de la Consiliul Uniunii Europene,

- Ceremonia prin care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene a avut loc la Ateneul Roman,. Polonezul Donald Tusk, actualul președinte al Consiliului European, a susținut un discurs memorabil. Donald Tusk a vorbit in limba romana, iar in speech-ul sau a facut referire la mari sportivi…

- Europarlamentarul Cristian Preda a ținut sa-i mulțumeasca in limba poloneza președintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru discursul de la ceremonia de deschidere a președinției Consiliului UE, care a avut loc la Ateneu. Preda a mai susținut ca nu a fost invitat la eveniment, scrie Mediafax.”Intrucat…

- Europarlamentarul Cristian Preda a tinut sa-i multumeasca in limba poloneza presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru discursul de la ceremonia de deschidere a presedintiei Consiliului UE, care a avut loc la Ateneu. Preda a mai sustinut ca nu a fost invitat la eveniment.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a rostit un discurs memorabil la Ateneul Român, într-o româna perfecta. Puteți urmari integral discursul lui Donald Tusk în secvențele video de mai jos.

- Dupa cateva discursuri oficiale slabe, aflate cu mult sub importanța momentului trait de intreaga națiune in seara de 10 ianuarie 2019, presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a reușit sa impresioneze printr-un mesaj puternic, plin de conținut, pe care a ținut sa il transmita in limba…

- Gafa mare la ceremonia de la Ateneul Roman. Invitatii straini nu beneficiaza de traducerea in timp real, in casti, a discursurilor in limba romana. Primul discurs a fost sustinut de presedintele Klaus Iohannis, in limba romana. Invitatii strani au primit foi cu traducerea in limba engleza…