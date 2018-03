Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta instituirea unor restrictii de circulatie pentru ziua de joi, 15 martie 2018. Astfel, pentru buna desfașurare a manifestarilor publice desfașurate sub egida „Ziua Maghiarilor de Pretutindeni”, între…

- Partidul Noua Dreapta organizeaza joi, 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un protest in fata Ambasadei Ungariei din Bucuresti. Membrii formatiunii se arata nemultumiti de sustinerea pe care ar fi acordat-o Guvernul Ungariei marsului organizat sambata, 10 martie, la Targu Mures, unde s-a…

- Circulatia camioanelor prin cel mai mare punct de trecere a frontierei din vestul tarii, cel de pe autostrada Nadlac-Arad, se desfasoara cu dificultate si marti, 13 februarie, din cauza faptului ca in cazul TIR-urilor se asteapta, conform aplicatiei politiei de frontiera, 240 de minute pentru a se ieși…

- La Nadlac II (Arad, pe autostrada) s-a format o coloana de automarfare lunga de aproape zece kilometri, iar timpul de asteptare anuntat de Politia de Frontiera pentru control este de patru ore, in timp ce soferii se plang ca stau 6 – 8 ore. La Bors (Bihor), se asteapta 250 de minute pentru…

- Coloane imense de camioane, marți dimineața, la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Șoferii de automarfare aflați la granița cu Ungaria de la Nadlac II, Borș și Varșand se plang ca timpul de așteptare pentru controlul de frontiera a crescut foarte mult in ultimele doua zile și ca sunt nevoiți…

- O tornada a facut ravagii in sudul Italiei, in provincia Caserta, lasand 15 persoane ranite și numeroase pagube materiale in urma. Mai multe mașini au fost ridicate pur și simplu in aer și copacii au fost smulși din radacini, scrie presa italiana. Imaginile aparute in mediul online arata cu tornada…

- Noi coloane de automarfare erau formate, marti dimineata, in cele mai mari puncte de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria, respectiv Nadlac II si Bors, unde se astepta cateva ore pentru control. Autoritatile romane anunta ca politistii de frontiera ungari fac controale amanuntite, pe de…

- O restricție de circulație de 24 de ore pentru accesul camioanelor in Ungaria va fi in vigoare incepand de miercuri noapte si pana joi noapte. Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noapte si pana joi noapte, respectiv in perioada…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noapte si pana joi noapte, respectiv in perioada sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, au transmis autoritatile statului vecin politistilor de frontiera romani, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noaptea și pana joi noaptea, in perioada sarbatorii Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Exceptie fac vehiculele care transporta marfuri perisabile si animale vii. „Autoritatile de…

- Presedintele CNS, Izsak Balazs, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX ca mitingul si marsul sunt si actiuni de protest impotriva actualului proiect de regionalizare a Romaniei. "CNS organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc, la care…

- UDMR organizeaza in 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, o procesiune prin centrul municipiului Cluj-Napoca, la care sunt asteptate 2.000 de persoane. Liderul UDMR Csoma Botond spera ca manifestarile se vor desfasura fara incidente legate de steagul Transilvaniei.

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri ca Romania a fost incadrata de Comisia Europeana in categoria statelor membre fara dezechilibre macroeconomice, fapt ce confirma „avansul inregistrat anul trecut de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea…

- GOOGLE DOODLE. Cu o zi inainte de sarbatoarea Zilei Internaționale a Femeii, Google vine cu un doodle interactiv, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii. Doodle-ul inițial...

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn. "Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca Davide Astori, capitanul sau, a incetat din viata", a notat clubul din Florenta pe Twitter. Meciul Udinese – Fiorentina, contand pentru etapa a XXVII-a a campionatului Italiei,…

- Ca urmare a formarii poleiului a fost intrerupta circulatia pe unele segmente ale cailor rutiere importante intre orasele Milano si Bologna, nord-estul si sud-estul localitatii Bolognia si intre nordul oraselor Piacenza si Brescia.Gheata formata pe sinele de cale ferata a determinat suspendarea…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- Pe data de 26 februarie 2018, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a fost reprezentat la Londra de subsecretarul de stat Victor Ionescu la conferința gazduita de Institutul Cultural Roman din Londra, cu tema „Romanians in the UK: Post-Brexit Challenges, Opportunities & Next Steps”. Cu…

- Luigi di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, reprezinta, la 31 de ani, chipul de încredere al acestui partid conservator, în cadrul caruia el a cunoscut o ascensiune fulminanta, relateaza AFP

- Mihai Stoica a laudat jocul celor de la U Craiova și considera ca Devis Mangia este secretul din spatele rezultatelor oltenilor. "Mie imi place foarte mult cum joaca Craiova, cred ca Mangia e un antrenor de valoare, nu cred, sunt convins. Daca ajungi sa antrenezi a doua naționala a Italiei, ești un…

- TELEKOM - 6 NATIONS. IRLANDA - ȚARA GALILOR LIVE in Turneul celor Șase Națiuni. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Irlanda are meci greu, sambata, cu Țara Galilor, in Turenul celor Șase Națiuni. Partida este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație, de la ora 16:15. Irlanda,…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a luat o decizie radicala dupa dezastrul suferit de echipa sa in fața lui Lazio Roma, 1-5. "Eu imi cer scuze, pentru ca am intrecut puțin masura. Niciodata nu am fost dezamagit ca-n seara asta de fotbal. Eu va promit ca atunci cand va fi vorba de fotbal european…

- Elevii Liceului „Simion Mehedinti“ din Vidra au demarat o actiune denumita „Fii sincer de Dragobete“, prin care isi pot declara iubirea cu ocazia Dragobetelor, prin intermediul scrisorilor, asa cum se intampla in perioada interbelica. Ei tin la traditii si spera ca un cuvant scris…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat dorinta, in timpul intrevederii pe care a avut-o vineri, la Berlin, cu premierul italian, Paolo Gentiloni, ca Uniunea Europeana (UE) sa intreprinda in continuare pasi pentru o politica externa comuna, informeaza dpa. Subliniind ca acest lucru…

- Stere Farmache, fost director al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a fost numit administrator provizoriu al Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), care reuneste sub umbrela sa companiile care detin brandurile KFC, Pizza Hut si Pizza Hut Delivery, arata un raport al companiei, citat de News.ro.…

- Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Politicianul face astazi 66 de ani. Cu aceasta ocazie se afla la București, unde marcheaza aniversarea alaturi de familie.

- In perioada 4 - 9 Ianuarie curent, mai mulți reprezentanți ai Poliției Naționale, in frunte cu șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, au intreprins o vizita de lucru in diverse instituții de invațamant de tip școlar și Administrațiile Publice Locale și Poliție din orașele Bolzano și Bressanone, situate…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi, in Franta, au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), preluate de Agerpres. Livrările principalelor grupuri franceze, PSA Peugeot Citroen…

- Un barbat a tras mai multe focuri de arma, sambata, in localitatea Macerata, din centrul Italiei, cel putin patru persoane fiind ranite, relateaza BBC. El a fost reținut la scurt timp de poliție, scrie digi24.ro.Barbatul a tras focuri de arma dintr-o masina.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a arenunțat la Serviciul de Protecție și Paza. Decizia a venit dupa ce premierul Viorica Dancila și miniștrii au renunțat la protecția ofițerilor SPP.

- De asemenea, Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Mai mulți secretari, eliberați din funcție…

- A murit Azeglio Vicini, antrenorul Italiei la Mondialul din 1990. Romania l-a invins in 1989, la Sibiu. Doliu in fotbalul italian. Celebrul Azeglio Vicini, antrenorul care a condus Squadra Azzura in perioada 1986 – 1991, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Nascut pe 20 martie 1934, Azeglio Vicini…

- ealuri și paduri verzi, se ofera sa plateasca oricui (inclusiv strainilor) pana la 2.000 de euro pentru a se stabili acolo. Primarul orașului Candela, din regiunea sudica a Italiei, Puglia, dorește sa creasca numarul locuitorilor din orașul sau, odata cunoscut sub numele de „Micul Napoli” pentru strazile…

- ,,O echipa, un steag, un ideal'' Jandarmeria Romana sarbatorește cu mandrie Centenarul Marii Uniri prin constituirea Echipei Naționale Montane, formata din jandarmi cu o bogata experiența in domeniul montan și escaladari notabile. Aceștia vor desfașura o serie de activitați prin care vor fi marcate…

- Noul ghid de finanțare MRP: simplu și eficientUnul dintre obiectivele majore ale Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni este pastrarea si afirmarea identitații etnice, culturale, lingvistice și religioase a romanilor aflați in afara granițelor.Astfel, MRP…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- Carla Marangoni, cea mai batrana medaliata olimpica din lume, a incetat joi din viata la Pavia, in nordul Italiei, la varsta de 102 ani, a anuntat Comitetul olimpic italian (CONI). Marangoni a cucerit o medalie de argint la gimnastica artistica cu prilejul JO 1928 de la Amsterdam, pe cand…

- S-ar putea ca in acest an bugetarii sa aiba tocmai patru vacanțe. Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a elaborat un proiect de lege prin care propune ca zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 decembrie și 31 decembrie 2018 sa fie considerate zile de odihna. Reamintim ca 8 martie, cand se sarbatorește…

- Romania s-a calificat in play-off-ul Campionatului Mondial de anul viitor dupa un meci de infarct cu Ucraina, terminat la egalitate, scor 26-26. Romania a tremurat serios pentru calificarea in play-off-ul Campionatului Mondial de anul viitor, care va avea loc in Germania și Danemarca. "Tricolorii" aveau…

- Echipa nationala a Romaniei a invins formatia Italiei cu scorul de 34-24 (18-13), joi, la Bolzano (Italia), in primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019. Tricolorii au condus tot meciul, cu o singura exceptie (2-2, min. 4), intrand…

- Juventus Torino a invins-o in deplasare cu 1-0 pe Cagliari, sambata, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal a Italiei, prima din retur. Unicul gol a fost inscris de Federico Bernardeschi in minutul 74. Dupa acest succes, Juventus ramane la un punct de liderul Napoli, care in aceeasi…

- O fetita si mama ei au murit dupa ce o avalansa a lovit miercuri dupa-amiaza un grup de turisti germani, într-o statiune montana din nordul Italiei, relateaza publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, citat de Mediafax.

- Presa din peninsula scrie ca Arsenal deja a inaintat catre Juventus o oferta de 35 de milioane de lire sterline pentru marocanul Medhi Benatia. Pentru a nu rata pentru al doilea an consecutiv prezența in grupele Champions League, Arsene Wenger iși dorește sa iși intareasca echipa in perioada de mercato…

- Formatia SSC Napoli, cu Vlad Chiriches rezerva, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Sampdoria Genova, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Italiei, in care Marek Hamsik a marcat un gol si l-a devansat pe Diego Maradona in topul celor mai buni marcatori din istoria…

- Proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale de stat pe 2018 au fost adoptate joi, pe articole, in plenul comun al Parlamentului, urmand ca vineri, la ora 12,00, sa se dea votul final. Au fost aprobate bugetele pentru toti ordonatorii de credite, printre acestia numarandu-se…

- Astazi e o zi de sarbatoare in familia Simonei Gherghe. Mama vedetei implineste o frumoasa varsta, iar aceasta a surprins-o cu un mesaj emotionant pe care l-a postat pe retelele de socializare. In randurile scrise pentru cea mai importanta femeie din viata ei, fosta prezentatoare de la "Acces Direct"…

- Dupa mai bine de 2000 de ani Consilul Local din Roma a decis revocarea exilului poetului roman Ovidiu din capitala Italiei, la mai bine de 2000 de ani. Initiativa de a abroga ordinul imparatului Augustus a fost luata dupa initiativa miscarii M5S, care a dorit "sa repare suferinta grava" a lui Publius…

- "Pot raporta ca am repus in functiune toate conductele de tranzit ieri, inainte de miezul noptii, si toate aceste conducte lucreaza la capacitate deplina", a afirmat miercuri Harald Stindl la postul de radio ORF.Compania anuntase anterior ca incendiul de la terminalul de gaze de la Baumgarten…