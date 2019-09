Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international si castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint, a suferit un infarct in cursul zilei de sambata si este supus in aceste momente unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti, anunta sport.ro.Gavril Pele Balint (56 de ani) a inceput…

- Singura echipa din Romania care a reusit sa treaca de tururile preliminare, CFR Cluj revine dupa sapte ani in grupele unei competitii europene. Diseara (ora 19.55, Digi Sport, Telekom Sport, LookPlus), in Gruia soseste Lazio Roma!

- Fundasul Bastos a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partida pe care Lazio Roma ova disputa cu CFR Cluj va fi dificila, insa a precizat ca ei si colegii sai sunt pregatiti.“Ne asteptam la un meci foarte dificil, dar suntem pregatiti si vom incerca sa facem un joc bun. Speram…

- Voluntarii liberali care merg pe strada pentru a strange semnaturi pentru președintele Klaus Iohannis au intalnit atat personalitați de varf din diferite domenii – sport, muzica, literatura - dar și oameni obișnuiți. Procedura de strangere de semnaturi nu este doar o munca formala, facuta de voluntari,…