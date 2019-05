Ce număr vezi în această imagine? Iluzia optică devenită virală, dar care îţi spune ce probleme ai cu ochii Utilizatorii sunt intrebati ce numar vad intre punctele din imagine, insa cifrele difera de la un privitor la altul, dupa cum s-a putut constata. Conform interpretarilor, daca cineva distinge numarul 3246, persoana ar suferi de astigmatism și miopie; daca vedeți 3240 este vorba numai astigmatism; daca cineva detecteaza 1246 sufera de o mica miopie. In daca vede cineva 1240, acea persoana are o vedere perfecta. Cu toate acestea, profesioniștii au pus la indoiala faptul ca imaginea ar putea fi utilizata pentru a diagnostica bolile. angka berapa yang kamu lihat? pic.twitter.com/zwYmz6qT3T … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

