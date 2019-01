Ce noua pedeapsa risca barbatul care a omorat-o pe Ioana Condea… Codul penal german este neiertator!

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in cadrul unui interviu, ea a vorbit despre Ioana și spune ca nu și-a imaginat ca nu se va mai intoarce acasa, scrie adevarul.ro. Citeste si Ioana Condea, tanara mutilata si bagata in coma de un proxenet, a murit "Am aflat ieri dimineata (miercuri 23 ianuarie n.r.), cand m-a…

- Ioana Condea, tanara mutilata si bagata in coma de un proxenet roman in Germania, a murit la 5 ani de la tragedia care a socat toata lumea. Vestea a venit ca un trasnet pentru toti cei care s-au rugat de-a lungul timpului, pentru ea. Insa, ce se intampla acum cu Robert Tanase, calaul Ioanei Condea?

- Herbert Striebich este un antreprenor german care conduce o companie de transport marfuri in Rastatt, un oras din sud-vestul Germaniei. Striebich este doar unul dintre antreprenorii nemti care se confrunta cu o problema din ce in ce mai prezenta: prea multa munca si prea putini muncitori, potrivit Financial…

- Un infractor de trist renume in Iasi, Denis Susnea, fost Popovici, va fi adus in tara pentru a executa o pedeapsa de 14 ani alcatuita din condamnari primite in Romania, Franta si Germania. In tara noastra, Susnea va beneficia de reducerea de pedeapsa stabilita prin lege de recursul compensatoriu, avand…

- Un infractor de trist renume in Iasi, Denis Susnea, fost Popovici, va fi adus in tara pentru a executa o pedeapsa de 14 ani alcatuita din condamnari primite in Romania, Franta si Germania. In tara noastra, Susnea va beneficia de reducerea de pedeapsa stabilita prin lege de recursul compensatoriu, avand…

- Un roman de 24 de ani, stabilit in Sicilia, ar putea face pana la doi ani de inchisoare, dupa ce a fost acuzat ca a ucis in bataie o pisica. Tanarul a fost surprins de camerele de supraveghere, in timp ce lovea cu cruzime un pisoi pe care l-a omorat. Imaginile au circulat pe Internet mai multe zile…

- Pana in anii 2000 imbatranirea rapida a populației era ceva care afecta doar un grup mic de economii avansate. In zilele noastre țarile risca sa intampine aceste probleme inca intr-un stadiu incipient al dezvoltarii lor economice, scrie digi24.ro. „Cand in Suedia, Norvegia sau Germania gradul de…

- Alegatorii din Florida s-au pronuntat in cadrul unui referendum local in favoarea acordarii dreptului de vot persoanelor condamnate penal care si-au ispasit pedeapsa, potrivit presei americane, scrie Le Figaro.Citește și: Parlamentul European pregateste o rezolutie dura pe tema statului de…