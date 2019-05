Ce conteaza in batalia pentru talente. Cele mai mari provocari in procesul de recrutare in stomatologie

Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea liderilor Uniunii Europene in orasul Sibiu din Romania incearca sa mute atentia de la Brexit inspre alte chestiuni importante privind viitorul Uniunii Europene, in contextul in care blocul se pregateste pentru alegerile pentru Parlamentul European ce vor avea loc in aceasta luna, informeaza…

- SIMONA HALEP KRISTINA MLADENOVIC LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. Simona Halep si Kristina Mladenovic s-au intalnit de cinci ori in circuitul WTA, iar franțuzoaica are 3-2 la meciurile directe. KRISTINA MLADENOVIC s-a impus la Paris, pe hard, in 2014, la Birmingham, pe iarba, in 2015, și…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul conferinței internaționale „Intarirea Flancului Estic al NATO: Provocari și strategii pentru coerența masurilor din regiunea Marii Baltice și a celor din regiunea Marii Negre”. Șeful statului avertizeaza…

- Ilinca Vandici a avut parte de multe obstacole in drumul sau spre celebritate. Prezentatoarea de la Kanal D ne-a marturisit ca a fost de multe ori tentata sa lase totul balta și sa se intoarca la mama. Pe cand era foarte tanara, Ilinca Vandici a luat calea Capitalei, pentru a-și urma visul de a deveni…

- Un tir care transporta 40 de tone de bere in Mexic a provocat o adevarata isterie in randul localnicilor. Aceștia s-au imbulzit sa ia cutii și sticle cu alcool. Accidentul a avut loc pe drumul care leaga Campeche de Merida, in Mexic. in momentul in care tirul cu 40 de tone de bere s-a rasturnat, localnicii…

- De la lansarea din martie 2018, Dora , primul robot specializat in recrutare produs in Romania, a realizat 277.217 de interviuri automatizate si 10.553 de candidati au fost angajati sau sunt in proces de angajare. Un interviu cu Dora dureaza de la 3...

- Ministerul Turismului a organizat, la Bucuresti, conferinta cu tema "Turism durabil - Politici comune ale statelor membre ale UE", in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Prezenta la eveniment,...

- Rezerva internaționala se cheama rezerva internaționala pentru a putea fi vazuta și certificata de catre piețele internaționale, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). "Despre subiectul aur nu am nimic in plus de adaugat fata de ceea ce s-a spus de catre BNR,…