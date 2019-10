Ce boli te pot lăsa fără permisul de conducere. Iată noile modificări ale Codului rutier Codul rutier a primit in 2019 prevederi noi, printre acestea aflandu-se cele pentru folosirea telefonului mobil in timpul mersului si introducerea unor noi examene medicale pentru obtinerea si reinnoirea permisului de conducere. Toate aceste modificari prevad suspendarea dreptului de conducere al autovehiculelor, deci trebuie mare atentie pentru a nu le incalca. In unele cazuri, oricata atentie ati acorda respectivelor prevederi, nu veti putea impiedica suspendarea permisului, fiind vorba de probleme medicale ale conducatorilor auto. Amenda pentru folosirea telefonului la volan Este cea mai noua… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Ce riscați daca nu prezentați permisul de conducere la cererea polițistului? Noul Cod rutier prevede amenzi usturatoare Ce riscați daca nu prezentați permisul de conducere la cererea polițistului? Noul Cod rutier prevede amenzi usturatoare Noile modificari ale Codului rutier se refera…

- Peste 60 de amenzi in valoare totala de 54.000 de lei au fost aplicate, in Capitala, in primele 24 de ore de la intrarea in vigoare a noilor prevederi ale Codului Rutier, care sancționeaza folosirea telefonului mobil la volan. Noile prevederi au intrat in vigoare sambata, potrivit Mediafax.Polițiștii…

- Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului sancțiunile vor fi, din luna octombrie, mai dure. Inainte de intrarea in vigoare a noilor prevederi legale, politistii rutieri vranceni desfasoara activitati pentru a face cunoscute noile prevederi legale,…

- Noile prevederi ale Codului Rutier intra in vigoare de sambata. Astfel, cei care fac poze sau filmari in trafic vor fi pedepsiti cu 700 de lei amenda si chiar suspendarea permisului auto. COD RUTIER 2019. Noile prevederi intra in vigoare din 12 octombrie, atunci cand va fi…

- In cateva zile, folosirea telefonului mobil poate lasa șoferii și fara permis, și fara bani in Eveniment / on 03/10/2019 at 12:44 / Au mai ramas cateva zile pana la intrarea in vigoare a prevederilor Ordonanței nr. 11 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002…

- • Amenzi si puncte – penalizare mai mari pentru folosirea telefonului mobil, incepand cu 12 octombrie a.c. • Se va ajunge si la suspendarea, pe timp de 30 de zile, a dreptului de a conduce F. T. Daca in prezent puteti scapa cu o amenda mai mica ori, de ce nu?, la o adica, agentii rutieri – care sunt…

- Guvernul a adoptat noi modificari ale Codului Rutier care au drept scop prevenirea accidentelor de circulatie provocate de faptul ca soferului i-a fost distrasa atentia de folosirea telefonului mobil, inclusiv pentru realizarea unei transmisiuni in direct pe retelele de socializare. Astfel, se va interzice…

- Guvernul a adoptat noi modificari ale Codului Rutier care au drept scop prevenirea accidentelor de circulatie provocate de faptul ca soferului i-a fost distrasa atentia de folosirea telefonului mobil, inclusiv pentru realizarea unei transmisiuni in direct pe retelele de socializare. Astfel, se va interzice…