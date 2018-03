Ce ascunde un atentat ratat? Planul Moscovei: tensionarea relatiilor dintre Romania si Ucraina In septembrie 2017, presedintele Klaus Iohannis anunta oficial ca isi anuleaza vizita programata in Ucraina din cauza ca parlamentul de la Kiev a votat o lege a educatiei care limiteaza drepturile minoritatii romane de pe teritoriul ucrainean sa aiba acces la invatamant in limba materna.



Duminica, 25 februarie, la cinci luni distanta, SBU (Serviciul de informatii ucrainean) anunta printr-un comunicat ca a dejucat incendierea a doua scoli romanesti de catre reprezentanti ai Kremlinului.



Conform informatiilor oficiale, Vladimir Putin (foto) si-a trimis agentii sa provoace o criza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

