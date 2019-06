Ce a facut Andreea Perju pentru a avea un ten fin si stralucitor Ce a facut Andreea Perju pentru a avea un ten fin si stralucitor Vedeta acorda o atentie deosebita ingrijirii pielii, astfel incat sa nu aiba nevoie de un strat considerabil de machiaj. Cel mai important pas pe care l-a urmat a fost sa isi curete in profunzime tenul, sa il hidrateze si sa il hraneasca cu nutrientii de care are nevoie. Vedeta a urmat la centrele Silhouette noul tratament hidrofacial Aquapure, abia lansat in Romania, care i-a oferit un ten curat, fin si stralucitor. “Pielea se incarca in timp, din pricina machiajului si a poluarii, astfel ca este nevoie sa o curatam perfect. Acasa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

