- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile PNL, USR, ICCJ si a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente. Sesizarile au fost admise pe motive extrinseci, nu parlamentul fiind cel care trebuie sa faca desecretizarea, ci guvernul. In…

- Pe 17 decembrie, Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 105/2017 pentru modificarea articolului 23 alineatul (1) litera c) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 407/2006,…

- In disputa dintre presedintele Klaus Iohannis si PSD privind numirea noilor ministri, Curtea Constitutionala (CCR) a explicat, in detaliu, procedura remanierii guvernamentale. Cat de mult poate interveni presedintele in treburile Guvernului? Cata putere are premierul?

