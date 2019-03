Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii. Presedintele Klaus Iohannis a trimis…

- CCR a admis parțial, miercuri, sesizarea lui Klaus Iohannis referitoare la actul normativ pentru modificarea Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, conform Mediafax.Pe 11 decembrie 2018, președintele Klaus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 6 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, care vizeaza si alegerile pentru Parlamentul European, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Presedintele…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 17 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative in materie electorala.Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative in materie…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat luni CCR cu privire la Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, sustinand, intre altele, ca printre atributiile principale ale Politiei Romane sunt incluse masuri de prevenire si combatere a terorismului.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 27 februarie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Luni, presedintele Klaus Iohannis…

- Bucuresti, 7 ian /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis a trimis luni Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Legea supusa controlului de constitutionalitate…

- Legea supusa controlului de constituționalitate are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice in scopul adoptarii unor masuri care sa conduca la creșterea capacitații de intervenție in acest domeniu, prin instituirea instrumentelor…