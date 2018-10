Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de a o plasa pe Hatice Cengiz sub protectie nonstop a fost luata de catre serviciile guvernatorului Istanbulului, potrivit agentiei proguvernamentale de presa Anadolu.Niciun comentariu cu privire la motivul acestei masuri nu a fost obtinut de Reuters de la autoritatile turce.Hatice…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism. Aceasta ultima explicație oferita de un oficial saudit, care a cerut sa ramana…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicatie in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata si privita cu scepticism, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presa turca a publicat joi imagini care refac traseul parcurs la Istanbul de un ofiter al serviciilor de securitate apropiat al printului mostenitor al Arabiei Saudite si prezentat drept seful „echipei de executie“ care l-ar fi asasinat pe jurnalistul saudit disident Jamal Khashoggi, releva France-Presse.

- Politia turca a inceput miercuri perchezitia la resedinta consulului Arabiei Saudite din Istanbul, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului disident Jamal Khashoggi, relateaza AFP. Aceasta perchezitie, efectuata de o echipa de 10 politisti, survine la doua zile dupa una similara efectuata…

- O echipa de anchetatori ai politiei turce si de procurori au parasit marti consulatul Arabiei Saudite la Istanbul dupa ce au efectuat o perchezitie convenita cu autoritatile de la Riad in urma disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, scrie rtv.net.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni intr-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP. Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat duminica cu regele Salman al Arabiei Saudite despre disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza presa locala, preluata de DPA. Intr-o convorbire telefonica cu suveranul saudit, Erdogan a insistat asupra importantei unui grup…