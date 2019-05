Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție, aflați sub control judiciar sub acuzația de instigare la șantaj, in dosarul privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan, și-au dat demisia, dupa ce ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a cerut acest lucru, potrivit Digi24. Ministerul ...

- „Mi-am dat deja demisia, acordul de demisie a fost scris. Mi-am dat demisia acum, am avut o discutie cu doamna ministru de Interne in care mi-am exprimat regretul pentru cele intamplate, este o ancheta in curs. Nu va pot da nimic din dosar. Nu am facut niciun fel de presiuni asupra ofiterului. Aveti…

- Mihail Marcoci a anunțat, dupa discuția cu ministrul Carmen Dan, ca și-a dat demisia din funcția de prorector al Academiei de Poliție și a menționat ca iși exprima regretul pentru situația creata, insa nu a facut presiuni asupra ofițerului pentru a-i trimite mesaje de amenințare Emiliei Șercan.„Mi-am…

- Procurorii DNA i-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pe rectorul si prorectorul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sub acuzatia de instigare la santaj, in dosarul privind amenintarea jurnalistei Emilia Sercan, precizeaza Directia. Procurorii DNA au dispus ...

- Mai multe perchezitii domiciliare au loc, joi dimineata, la rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti si la alti patru ofiteri, in dosarul jurnalistei Emilia Sercan, care a fost amenintata cu moartea chiar de un politist.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au declinat catre DNA dosarul in care un ofiter de la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” este cercetat pentru ca ar fi amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, au precizat, ...

- Persoana care a amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerilor unor institutii de invatamant, cel mai recent fiind cazul Academiei de Politie, a fost identificata si este un ...

- Mai multe percheziții au loc miercuri dimineața la Academia de Poliție in legatura cu amenințarile cu moartea vizand-o pe jurnalista Emilia Șercan, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. In acest caz, principalul suspect este un ofițer angajat al Academiei de ...