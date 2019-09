Inalta Curte de Casatie si Justitiei (ICCJ) a respins, luni, contestatia formulata de procurorul Cristian Ovidiu Popescu, anchetatorul acuzat ca nu ar fi dispus patrunderea politistilor in locuinta lui Gheorghe Dinca, impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM prin care a fost suspendat din functie.



"Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de Cristian Ovidiu Popescu impotriva Hotararii 7P din 1 august, pronuntata de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori in materie disciplinara in dosarul 13/P/2019. Definitiva", se precizeaza…