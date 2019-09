Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT anunta ca raportul final al INML, transmis luni procurorilor, arata ca dintii si oasele identificate in butoiul din casa lui Gheorghe Dinca contin ADN-ul Alexandrei Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%. „In cursul acestei zile, Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" a transmis…

