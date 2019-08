Imediat dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut in fața oamenilor legii faptul ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, soția acestuia, Elena Dinca, s-a intors in Romania și a fost supusa și ea unor audieri. Cu toate acestea, declarațiile soției „monstrului din Caracal” s-au schimbat radical și aceasta a ajuns sa se contrazica teribil in declarații.