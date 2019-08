Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de 30 iulie 2019, procurorii și ofițerii de poliție judiciara din cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus la data de 28 iulie 2019 inceperea urmaririi…

- Judecatoarele Gabriela Baltag si Evelina Oprina, membre CSM, semneaza o scrisoare deschisa prin care solicita o ancheta urgenta in contextul in care procurorul Marius Iacob, adjunctul DNA, a fost mentinut in functie timp de patru luni desi exista o decizie definitiva a ICCJ in urma careia acestuia…

- Marti, 23 iulie, expira mandatul lui Marius Iacob in functia de procuror-sef adjunct al DNA. Acesta si-a pierdut insa dreptul legal de a ocupa functia inca de acum patru luni. Decretul de eliberare din functie nu a mai aparut, dupa cum scria STIRIPESURSE.RO in urma cu o luna. Motivul mentinerii "cu…

- Fostul procuror DNA Eugen Stoina a fost achitat de Inalta Curte de Casație și Justiție, acuzat fiind de procurorii Secției pentru Investigare a Infracțiunilor din Justiție de sustragere de la prelevare de probe, intr-un dosar preluat de la Parchetul General. Temeiul legal in baza careia s-a pronunțat…

- Magistrații Curții de Apel București au admis contestația lui Darius Valcov și au revocat masura controlului judiciar dispus de DIICOT in dosarul deschis dupa ce acesta a publicat pe Facebook protocolul SRI-Parchetul General. Decizia este definitiva. „Admite plangerea formulata de inculpatul V.D.B..…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de eliberare din functia de procuror a lui Gheorghe Stan, procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, acesta urmand sa fie numit la Curtea Constituționala…

