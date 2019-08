Cazul Caracal. Avocatul Tonel Pop: Vă spun în premieră. A dispărut! "Va spun, in premiera, ca acest dosar, disparitia Luizei, in mare masura a disparut. Si va dau un element important, in premiera. Ca in orice caz de dispariție, atunci cand o persoana este gasita moarta sau se crede ca este moarta, cel mai important element este ultima persoana care te-a vazut in viata. Pe ultima persoana care a vazut-o pe Luiza in viata eu am adus-o in fața procurorilor DIICOT Central si acestia s-au mirat, ca nu stiau de existenta acestei persoane, care a mai fost audiata de patru ori, in dosarul initial, plecand de la Politia zonala, trecand pe la Parchetul Judecatoriei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

