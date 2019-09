Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, ca a identificat, in fotografiile efectuate la oasele gasite in cenușa din casa lui Gheorghe Dinca, 42 de nasturi de blugi, ceea ce da de gandit in condițiile in care suspectul a spus ca și-a ars victimele. „Printre oase, am numarat eu 42 de…

- Bunicul Luizei Melencu, una dintre cele doua tinere pe care Gheorghe Dinca sustine ca le-a omorat, l-a atacat dur miercuri seara pe deputatul PSD, Eugen Nicolicea, in cadrul unei interventii telefonice la Antena3. Totul s-a intamplat in cadrul emisiunii "Subiectiv", moderate de Razvan Dumitrescu, iar…

- Procurorii au cerut experizarea bojuteriilor din butoiul în care Gheorghe Dinca ar fi ars cadavrul Alexandrei. Informații noi în ancheta de la Caracal. Potrivit unor surse, procurorii ar fi cerut o expertiza a bijuteriilor gasite în butoiul în care Gheorghe Dinca…

- O persoana a fost ranita, marti, intr-un accident rutier petrecut pe DN 13A, intre localitatile Vlahita si Homorod, in zona circulatia fiind partial blocata, a informat Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Harghita. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate trei autoturisme…

- Anchetatorii au revenit si joi pentru noi perchezitii la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Miercuri, aparatul de scanat adus de anchetatori a depistat cateva anomalii la nivelul solului. Joi dimineata au fost reluate perchezitiile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Criminalistii continua sa…

- Tudorel Butoi, profesor universitar și specialist criminolog a explicat in direct la Romania TV despre cazul unei femei care și-a incinerat barbatul care avea peste 80 de kilograme. Acesta ar fi fost taiat bucați și ars intr-un cuptor de paine. In acest fel subliniaza faptul ca și la Caracal suspectul…

- Preotul care a oficiat, duminica, slujba pentru Alexandra și pentru toate celelalte fete care au fost date disparute in Romania a avut un mesaj foarte dur la adresa autoritaților romane. Reprezentantul bisericii a facut un apel la rugaciune, folosind cuvinte aspre la adresa lui Gheorghe Dinca, pe…

- Suspectul a folosit lemne, benzina și vaselina, urmele de substanțe fiind depistate de catre specialiștii poliției. Criminaliștii au adus in curtea barbatului care a rapit-o pe Alexandra un caine polițist special antrenat in depistarea mirosului emanat de corpuri decedate. In limbajul judiciariștilor,…