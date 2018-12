Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost in general frumoasa, dar rece dimineata si noaptea. Cerul a fost variabil, mai mult senin in cursul zilei. Vantul a suflat in general slab. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 2 grade C la Ocna Sugatag si 4 grade C la Baia Mare. Stratul de zapada este prezent, doar izolat la munte.…

- Temperaturi pozitive. A nins slab in Pasul Prislop. In varf intre km 160 și km 180 se gasește depus un strat de zapada framantata cu grosimea cuprinsa intre 0 și 1 cm. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit și impraștiat 5 tone sare in Pasul Prislop, respectiv au acționat preventiv cu…

- Vremea a fost inchisa si a plouat pe arii extinse. Vantul a prezentat intensificari in zona montana inalta. A nins slab in Pasul Prislop. In varf, intre km 160 si km 180, se gaseste depus un strat de zapada framantata cu grosimea cuprinsa intre 0 si 1 cm. Stratul de zapada masura pana la 6 cm la Varful…

- Rasturnare de situație in cazul tragediei de la Jibou in care au murit patru tinere. Șoferita care a provocat accidentul poate ajunge dupa GRATII. Vezi de ce…. Dintre cele cinci tinere din Maramures aflate in autoturismul spulberat pe data de 17 mai de trenul ce facea legatura dintre Jibou si Baia Mare…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat astazim ora 14:06, un seism produs in Maramures, judetul Maramures.Cutremurul a avut magnitudinea 2.1 pe scara Richter si adancimea de 0 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Baia Sprie 10km…

- Deputatul USR de Maramures, Vlad Durus, afirma ca depozitul ecologic de la Farcasa este in momentul de fata o lucrare de milioane de euro lasata in paragina. El sustine ca acest lucru va avea efecte dezastruoase atat asupra economiei judetului, cat si asupra mediului. “Avand in vedere faptul ca am fost…

- Vineri, 21 septembrie, va incepe testarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT” si pe teritoriul judetului nostru, anunta ISU Maramures. Astfel, in intervalul orar 10.00-12.00, vor fi transmise mesaje-test catre locuitorii a patru unitati administrativ-teritoriale:…