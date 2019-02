Caz Khashoggi. Merkel, decizie privind exportul de arme

Un anunt va fi facut "cand va veni momentul", a spus Merkel.

Embargoul la export pentru toate proiectele si acordurile militare cu Arabia Saudita, inclusiv cele deja autorizate, a fost introdus in noiembrie in urma uciderii jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul.

Interdictia privind vanzarile de armament expira la 9 martie, iar guvernul german trebuie sa decida daca o va prelungi.

Miercuri, ministrul german de externe Heiko Maas a spus ca interdictia privind vanzarile de arme va fi suspendata doar cand sunt inregistrate progrese…