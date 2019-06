Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au strans, potrivit surselor avizate, in zona Piața Victoriei din Capitala pentru a porni in marș, in cadrul manifestarii „Bucharest Pride” ce are drept scop promovarea și celebrarea diversitații, anunța MEDIAFAX.Aproximativ 400 de persoane, potrivit unor surse avizate,…

- Potrivit Brigazii Rutiere, manifestarea se va desfasura intre orele 14.00 si 20.30. Astfel, intre orele 14.00-17.30 va avea loc pregatirea autovehiculelor pentru parada, in parcarea de deasupra Pasajului Victoriei (parcarea TNT), iar participantii sunt asteptati sa se adune, intre orele 17.00-18.00,…

- Doua manifestatii publice - ''Bucharest Pride'' si ''Marsul Normalitatii'' - se vor desfasura sambata in Capitala, ocazie cu care vor fi impuse anumite restrictii de circulatie. Asociatia "ACCEPT" organizeaza sambata, intre orele 17,00 - 20,30, un mars pentru promovarea…

- Traficul va fi restrictionat vineri si sambata, in Capitala, cand vor avea loc parada "Bucharest Pride", "Marsul Normalitatii", precum si Gala Premiilor, organizata de Marea Loja Nationala din Romania, potrivit Agerpres. "In ziua de 22 iunie, intre orele 14,00-20,30, se va desfasura adunarea…

- ”Este revoltator ca in anul 2019, oameni care pur și simplu sunt nemulțumiți de un politician, sa fie luați de jandarmi . Cred ca aici deja avem imaginea Romaniei lui Dragnea. Cine nu este cu Dragnea va fi arestat, așa ne-au aratat imaginile de la Topoloveni. Niște oameni nemulțumiți, pe buna dreptate…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat la Cluj, Timișoara și Iași pentru a protesta fața de guvernare și fața de masurile pe care le adopta, in special cele din domeniul justiției. La Timișoara, unde oamenii au format un lanț uman, s-a aflat și filosoful Mihai Șora, informeaza Mediafax.Aproximativ…