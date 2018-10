Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul “Magazin Salajean” si Directia de Sanatate Publica Salaj lanseaza “Caseta de sanatate”, o rubrica permanenta in care cititorii vor putea afla informatii, statistici, sfaturi pe probleme de sanatate. Conform datelor statistice, afectiunile stomatologice se situeaza pe primele locuri intre…

- Cotidianul “Magazin Salajean” si Directia de Sanatate Publica Salaj lanseaza “Caseta de sanatate”, o rubrica permanenta in care cititorii vor putea afla informatii, statistici, sfaturi pe probleme de sanatate. Desi la prima vedere, raceala si gripa au manifestari comune, fiecare are particularitati…

- Cotidianul “Magazin Salajean” si Directia de Sanatate Publica Salaj lanseaza “Caseta de sanatate”, o rubrica permanenta in care cititorii vor putea afla informatii, statistici, sfaturi pe probleme de sanatate. Depresia este o boala care afecteaza mai mult de 300 de milioane de persoane la nivel mondial,…

- Cotidianul “Magazin Salajean” si Directia de Sanatate Publica Salaj lanseaza “Caseta de sanatate”, o rubrica permanenta in care cititorii vor putea afla informatii, statistici, sfaturi pe probleme de sanatate. Uneori, un antibiotic care a fost bun in trecut pentru o anumita infecție bacteriana, nu mai…

- Cotidianul “Magazin Salajean” si Directia de Sanatate Publica Salaj lanseaza “Caseta de sanatate”, o rubrica permanenta in care cititorii vor putea afla informatii, statistici, sfaturi pe probleme de sanatate. Directia de Sanatate Publica (DSP) Salaj a finalizat in aceasta saptamana centralizarea datelor…

- Cotidianul “Magazin Salajean” si Directia de Sanatate Publica Salaj lanseaza “Caseta de sanatate”, o rubrica permanenta in care cititorii vor putea afla informatii, statistici, sfaturi pe probleme de sanatate. Sezonul rece vine la pachet cu raceli si cu infectii respiratorii; tot in aceasta perioada,…

- Cotidianul “Magazin Salajean” si Directia de Sanatate Publica Salaj lanseaza “Caseta de sanatate”, o rubrica permanenta in care cititorii vor putea afla informatii, statistici, sfaturi pe probleme de sanatate. In prima editie, tema abordata este una de sezon: gripa. In fiecare an, gripa afecteaza intre…

- Potrivit Directiei de Politie Locala Buzau, pana la data de 18.07.2018 s-au efectuat mai multe verificari in zona rampelor si platformelor de gunoi cat si pe itinerariile de colectare a deseurilor reciclabile, de pe raza municipiului Buzau.