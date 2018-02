Stiri pe aceeasi tema

- "Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- Presedintele a sesizat CCR dupa ce a trimis la reexaminare acest act normativ, care aduce modificari ample Legii educatiei nationale, seful statului spunand ca risca sa "creeze probleme in aplicare" si sa "afecteze calitatea invatamantului". Curtea Constitutionala anunta ca a admis, cu unanimitate de…

- "Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, informeaza agerpres.ro. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- PNL va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala (CCR) ordonanta de urgenta 3/2018 privind contractele part-time si impozitele angajatilor din IT si din cercetare. ”Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a OUG 3 care a fost data de Guvern…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- Guvernul are, joi, pe ordinea de zi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time care, in urma aplicarii legii salarizarii unice, nu doar ca nu au mariri salariale, dar ajung sa vina cu bani de acasa, dupa cum acuzau sindicatele. Anunțul a fost facut de ministrul…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, spune ca ordonanta reprezinta o discriminare la adresa celor care lucreaza part-time, acestia "fiind obligati sa plateasca mai mult decat iau ca si bani in mana". "In primul rand, ordonanta respectiva nu respecta minim de procedura, sa aiba semnaturile…

- "In ceea ce priveste mediul privat, mentionam ca MMJS a emis mai multe acte normative care sa vina in sprijinul angajatilor si pentru a se evita situatia ca patronii sa profite de modificare Codului Fiscal pentru a diminua salariile nete. In primul rand, s-a dat posibilitatea angajatorilor sa faca…

- Dupa ce au promis anularea Declarației 600, autoritațile au ajuns la concluzia ca trebuie doar amanata. Nu se mai depune pana la 31 ianuarie, așa cum era pana acum legea, nici pana la 1 martie, cum era proiectul inițial de Ordonanța a Guvernului, ci pana la 15 aprilie. Numai ca, indiferent cand se depune,…

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- O adevarata lovitura de teatru! Chiar daca, inițial, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului, sute de romani urmau sa fie obligați sa plateasca un impozit de 10%, lovitura a fost contramandata de fostul Executiv.Odata cu intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, a OUG nr.…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari,…

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- Dispozitiile legale care limiteaza, in cazul cadrelor militare, acordarea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale, considera Avocatul Poporului, care a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate in acest…

- Avocatul Poporului (AP) sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare si Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207 2015 privind Codul de procedura fiscala; Decret pentru promulgarea…

- Avocatul Poporului (AP) sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare si Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta. Intrebat de…

- Sindicatele din Cartel Alfa si BNS anunta ample actiuni de protest, ce ar urma sa se desfasoare in aceste zile, marti si miercuri, in fata Guvernului. La ele ar urma sa participe si membrii ai Sindicatului Automobile Dacia, care face parte din Blocul National Sindical (BNS). Subiectul protestelor anuntate…

- Executivul condus de Mihai Tudose a modificat luna trecuta Codul Fiscal, prin Ordonanța de Urgența, una dintre marile modificari ale „revoluției fiscale” fiind transferul in totalitate de la angajator la angajat a sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale…

- Proiect de ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finanțelor Persoanele care nu îsi platesc impozitele si contributiile la buget în cel mult o luna de la scadenta si fac acest lucru cu intentie vor fi incriminate pentru evaziune fiscala si pedepsite cu închisoare de…

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi ”pentru” si 37 de voturi ”impotriva”, urmand ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional. OUG 79/2017 a primit miercurea…

- Inainte de inceperea sedintei ordinare de marti a Consiliului Local Municipal, primarul Gheorghe Falca a facut o informare cu privire la impactul modificarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului. Dincolo de nemultumirea legata de pierderea de 16 milioane de euro anual pe…

- Valoarea punctului amenzii rutiere va fi plafonata la 145 de lei, pentru a nu genera creșteri excesive, in condițiile in care de la 1 ianuarie 2018 se majoreaza salariul minim brut pe economie, in funcție de care se calculeaza punctul de amenda, a anunțat, marți, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat ca va decide dupa 1 Decembrie daca sesizeaza sau nu CCR in cazul modificarilor la Codul Fiscal, pentru ca are nevoie si de informatii de natura economico-financiara, pe langa cele furnizate de cei care au formulat petitiile sau de autoritati.…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. “Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana viitoare, este…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a propus doua amendamente la OUG de modificare a Codului Fiscal, unul dintre ele vizand ca modificarile la ordonanta de urgenta sa intre in vigoare la sase luni, nu de la 1 ianuarie 2018, cum este prevazut in prezent. Liberalului Daniel Zamfir a depus doua amendamente,…

- Presedintele Comisiei de Buget-Finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, inca o amanare a raportului pe controversata ordonanta modificare a Codului Fiscal. Asta in conditiile in care oricum normele de aplicare ale OUG sunt inca in lucru la Ministerul de…

- Comisia de buget-finanțe discuta, miercuri, pe modificarile la Codul Fiscal adoptate de Guvern. Sunt așteptate mai multe amendamente la proiectul de Ordonanța. Intre timp, liberalii au depus, la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la Curtea Constitutionala a Ordonanței de Urgența de…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11:00, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala.…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat, marti, o sinteza potrivit careia in perioada ianuarie-noiembrie 2017 un numar de 261 de articole din Codul Fiscal au fost modificate sau completate prin intermediul a 10 acte normative, informeaza Mediafax.Lista…

- Initial, raportul pe noua forma a Codului Fiscal ar fi trebuit dat saptamana trecuta, insa a fost adoptarea acestuia a fost amanata pentru o saptamana. Motivul este ca partidele coalitiei de guvernnamant sunt dispuse sa modifice anumite prevederi fata de forma in care ordonanta de urgenta a fost…

- Lista normativelor este urmatoarea: - Ordonanta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate; - Legea nr. 2/2017 pentru…

- Ministrul Economiei, Gheorghe Șimon, va participa, marți, la lucrarile Comisiei economice, industrii și servicii din Senat. Potrivit unui anunț de presa, la ședința comisiei vor fi dezbatute aspecte legate de influențele pe care noile masuri fiscale, recent adoptate…

- Liberalii ies din nou la atac si dau o noua lovitura Guvernului. Dupa motiunea de cenzura depusa recent, PNL anunta sesizarea Avocatului Poporului pe o Ordonanta care a starnit controverse in spatiul public. Mai exact, ordonanta care prevede modificari la Pilonul II de pensii. "Purtatorul…