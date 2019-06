Cartea săptămânii: Timpuri glaciale Autor: Stelian ȚURLEA O noua ancheta a comisarului Adamsberg și a echipei sale, de asta data mult mai complicata. Totul incepe cand o batrana doamna, Alice Gauthier, scrie, inainte de a muri și pentru a-și ușura sufletul, o scrisoare tanarului Amedee Masfaure. Indata dupa moartea batranei, moare și tatal lui Amedee. Ambele morți par sinucideri și ambele cadavre sunt insoțite de un semn misterios. Dupa care apare inca o sinucidere, insoțita de același semn. Masfaure tatal era un filantrop care, cu un deceniu inainte, facuse o calatorie in Islanda, impreuna cu soția și secretarul sau. Intalnisera… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Free Amely 2007” din Lugoj organizeaza o noua campanie de castrare gratuita a cainilor și pisicilor cu și fara stapan. Acțiunea va avea loc in zilele de 24, 25 și 26 mai, in intervalul orar 10 – 18, la adapostul de caini al Asociației „Free Amely 2007”, situat intre satele…

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, va prezida luni, 20 mai 2019, cea de a 51-a reuniune a Consiliului Spațiului Economic European (SEE) ce se va desfașura la Bruxelles, Belgia. Consiliul SEE se reunește de doua ori pe an la nivel ministerial, cu obiectivul…

- Valeriu Peptanatu, un barbat de 43 de ani din Targu Jiu a lucrat anul trecut, timp de cateva luni, in Islanda, in capitala Reykjavik, in constructii. Gorjeanul s-a intors cu o experienta amara si cauta acum sa-si gaseasca dreptatea.

- ''In urma dezvaluirilor din media de azi 31.03.2019 (n.r. ieri - duminica), Asociația „ 21 Decembrie 1989 " solicita imperativ demisia Procurorului General Augustin Lazar.Totodata solicitam ca Augustin Lazar sa prezinte scuze public Președintelui Romaniei, Domnului Klaus Iohannis și tuturor…

- Presedintele Klaus Iohannis a chemat reprezentanti ai societatii civile, marti, la Cotroceni, pentru consultari pe tema referendumului pentru Justitie, iar Asociatia pentru apararea drepturilor omului APADOR-CH nu a participat intrucat condamna organizarea referendumului in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.…