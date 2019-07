Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua s-a lasat pe mana specialiștilor care i-au oferit o noua schimbare de look fresh, de vara. Rezultatul final este uluitor și i-a luat pe fanii acesteia prin surprindere cand au vazut-o cu o tunsoare foarte indrazneața. Citește și: Carmen de la Salciua, dezvaluiri neașteptate despre…

- Carmen de la Salciua si-a refacut viata alaturi de Cosmin si, dupa lucrurile pe care le spune artista, ar parea ca este chiar barbatul perfect! Se inteleg de minune, o sustine si o face sa se gandeasca la viitor.

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua au decis sa o ia pe drumuri separate si nimic nu i-a mai facut sa se intoarca unul in bratele celuilalt. Artista si-a gasit deja fericirea in persoana lui Cosmin, in timp ce fostul sau sot inca asteapta marea iubire.

- Carmen de la Salciua are mulți fani in toata Romania și reușește cumva sa se mențina fruntașa in topurile muzicale. Scandalul cu divorțul de Culița Sterp nu i-a șifonat deloc imaginea, ba din contra, i-a adus și mai multa notorietate.

- Dupa doar cateva zile de cand a divortat oficial de Culita Sterp, apoi si-a asumat relatia cu Cosmin, Carmen de la Salciua s-a lovit de comentariile rautaciosilor. Le-a si raspuns acestora, printr-un text scris pe retelele de socializare.

- Vești importante pentru toți șoferii din Romania! Polițele RCA vor suporta o serie de modificari pe care toți trebuie sa le cunoasca. Proiectul de act normativ propune o serie de schimbari care se refera, potrivit expunerii de motive, la...Citește AICI ce se intampla cu polițele RCA, dar și…

- Carmen de la Salciua a publicat prima imagine oficiala cu ea si iubitul ei, dupa doar cateva zile de la divortul de Culita Sterp. Vedeta le-a aratat tuturor cat de fericita este alaturi de Cosmin.

- Aflata in plin scandal cu Liviu Dragnea, Viorica Dancila a decis sa faca o schimbare! Pentru prima data de cand este premier, Dancila a renunțat la coafura cu coc care a consacrat-o și a aparut, la o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Jiang Yu, cu parul desfacut.Dancila…