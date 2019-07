Carmen Dan, ultima zi la MAI: Despre asta a fost mandatul meu "Ultima mea zi la MAI am petrecut-o așa cum mi-am dorit mereu: alaturi de oameni! M-am simțit ca intr-o familie, sentiment care consider ca definește cu adevarat acest minister. Soarta a facut ca tocmai in aceasta zi sa sarbatorim Ziua MAI pe care am instituit-o cu mult entuziasm anul trecut. Pentru ca un minister atat de important trebuie sa aiba o zi in care oamenii sai și reușitele lor sa fie sarbatorite. Asta am facut și astazi: am sarbatorit alaturi de polițiști, pompieri, jandarmi, piloți și polițiști de frontiera care s-au remarcat fie prin acte de eroism, fie prin devotamentul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

