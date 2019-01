Carmen Dan a preluat șefia Afacerilor Interne ale Consiliului European MAI va organiza in Romania, in cele șase luni ale președinției romane, 20 de evenimente informale. Dintre acestea, doua reuniuni vor fi la nivel ministerial, noua reuniuni la nivel de inalți funcționari, directori și șefi de agenții, și noua reuniuni la nivel de experți. „Primul eveniment de acest gen va avea loc la București, in intervalul 29-31 ianuarie, va fi organizat de Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și va avea ca tema pregatirea la dezastre cu probabilitate redusa de producere, dar cu impact major", potrivit MAI. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

